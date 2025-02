Najgorętsza impreza lata w Kurzętniku! Muzyczne święto na Górze Zamkowej

Już 19 lipca Góra Zamkowa w Kurzętniku zamieni się w centrum muzycznej rozrywki! To właśnie tam odbędą się Dni Gminy Kurzętnik & Grupy Expom S.A., a na scenie pojawią się artyści, których hity podbijają listy przebojów.

Publiczność rozgrzeją Modelki, czyli jeden z najpopularniejszych girlsbandów w Polsce, który zasłynął hitami takimi jak „Chyba, że z Tobą” czy „Trochę za blisko”. Ich energetyczne występy i nowoczesne brzmienia podbiły serca słuchaczy i zapewniły miliony wyświetleń w sieci.

Na scenie pojawi się również Jacek Stachursky, legenda polskiej muzyki rozrywkowej, którego przeboje „Taki jestem”, „Typ niepokorny” czy „Doskozzza” od lat nie schodzą z list przebojów. Jego koncerty to zawsze gwarancja świetnej atmosfery i dobrej zabawy.

Fani hip-hopu nie będą zawiedzeni – w Kurzętniku wystąpi także Kubańczyk, jeden z czołowych polskich raperów młodego pokolenia. Jego utwory „Lady Pank”, „Zwykły chłopak” czy „Mbappe” biją rekordy popularności i idealnie wpisują się w klimat letnich festiwali.

Dni Gminy Kurzętnik to nie tylko koncerty, ale także doskonała okazja do wspólnego spędzenia czasu w wyjątkowej atmosferze. Impreza od lat przyciąga tłumy i staje się jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie. Spotykamy się 19 lipca 2025, Góra Zamkowa, Kurzętnik. To będzie impreza pełna muzycznych emocji, na którą warto czekać.

red.

a.laskowska@gazetaolsztynska.pl