Sensacyjne odkrycie! Miecz dwuręczny i topory z przeszłości – archeologiczne skarby z powiatu nowomiejskiego

W skład znaleziska wchodzą dwa topory oraz okazały dwuręczny miecz, prawdopodobnie z okresu późnego średniowiecza.

Zgodnie z decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków, militaria trafiły do Muzeum w Ostródzie, gdzie specjaliści rozpoczęli prace nad ich zabezpieczeniem.

– Przed właściwą konserwacją konieczne jest wykonanie serii zdjęć rentgenowskich, które pozwolą nam ocenić stan zachowania zabytków i ustalić dalsze kroki – informują przedstawiciele muzeum.

Muzeum planuje zaprezentować średniowieczne artefakty na wystawie stałej jeszcze w tym roku. Będzie to wyjątkowa okazja, aby zobaczyć oryginalną broń sprzed wieków, a także dowiedzieć się więcej o historii regionu i tajemnicach, jakie skrywa ziemia powiatu nowomiejskiego.

– To niezwykłe odkrycie rzuca nowe światło na historię naszego regionu. Jesteśmy podekscytowani możliwością podzielenia się tym znaleziskiem z mieszkańcami i turystami – dodają muzealnicy.

Nie wiadomo jeszcze, w jakich okolicznościach broń trafiła do ziemi. Czy był to ślad bitwy? A może zapomniany skarb rycerza? Odpowiedzi na te pytania mogą dostarczyć dalsze badania. Jedno jest pewne – to odkrycie to wielka gratka dla miłośników historii i kolejny dowód na to, że ziemia warmińsko-mazurska wciąż skrywa wiele tajemnic.

Już wkrótce mieszkańcy i turyści będą mogli podziwiać te niezwykłe eksponaty na żywo. Muzeum w Ostródzie zapowiada, że zabytki staną się jedną z głównych atrakcji wystawy stałej.

red.

a.laskowska@gazetaolsztynska.pl