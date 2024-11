Nastolatki z powiatu nowomiejskiego probowały ukraść ubrania z galerii w Iławie

Młodzież musi mieć świadomość, że nie jest bezkarna. Nieletni powinni pamiętać, że im również grozi odpowiedzialność za popełnienie czynów zabronionych.

O tym przekonają się w najbliższym czasie 14 i 15-latka, które zostały przyłapane na kradzieży odzieży w jednym ze sklepów iławskiej galerii.

Jak ustalili policjanci mieszkanki powiatu nowomiejskiego przyszły do jednego ze sklepów odzieżowych w Iławie. Dziewczyny wybrały sobie ubrania, po czym poszły z nimi do przymierzalni. Wtedy to wyrwały zabezpieczenia z ubrań i rzeczy schowały do plecaka. Następnie chciały opuścić sklep, nie płacąc za towar. Tuż przed wyjściem mieszkanki powiatu nowomiejskiego zostały ujęte przez czują pracownicę sklepu. Na miejsce przyjechali policjanci, którzy sporządzili dokumentację z kradzieży. Natomiast 14 i 15-latka zostały przekazane rodzicom.

Dziewczyny już w najbliższym czasie przekonają się o konsekwencjach swojego zachowania, gdyż o zaistniałej sytuacji zostanie poinformowany Sąd Rejonowy- Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Policjanci przypominają, że nieletni nie unikną konsekwencji swojego zachowania tylko dlatego, że są niepełnoletni. Młodzież często zapomina o tym, że nawet drobne przewinienia mogą być dostrzeżone i nieść ze sobą przykre następstwa. Funkcjonariusze apelują także do rodziców, aby zwracali uwagę na to, gdzie i jak spędzają czas ich dzieci. Warto porozmawiać z nimi o poszanowaniu czyjejś własności, aby uniknąć możliwych konsekwencji prawnych.

KPP Iława

red.

nowemiasto@gazetaolsztynska.pl