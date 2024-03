„Młyn w Rynku” w sieci "Dziedzictwa kulinarnego Warmii i Mazur"

Sieć została powołana przez zarząd województwa 24 kwietnia 2023 roku i jest efektem wcześniejszej decyzji o opracowaniu regionalnego systemu oznakowania identyfikującego obiekty oraz produkty spożywcze i potrawy wytwarzane w regionie.

Jej celem jest m.in. promocja zdrowej, naturalnej, tradycyjnej i regionalnej żywności, rozwój krótkich łańcuchów dostaw, wzmocnienie tożsamości lokalnej i regionalnej, podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozwój jego oferty kulinarnej, a także wzmocnienie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Do Sieci dołączyło kolejnych 10 członków:

W KATEGORII GASTRONOMIA:

– Firma Gastronomiczna Krys-Stan s.c. z Olsztyna.

W KATEGORII PRODUCENCI I PRZETWÓRCY:

– Dariusz Tubis Gospodarstwo Rybackie Gady z Gad w gminie Dywity,

– Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w Ełku,

– Gospodarstwo Pasieczne Mostkowo z Nowego Kawkowa w gminie Jonkowo,

– Pasieka Pszczele Włości Sabina i Grzegorz Bratosiewicz ze Starego Kawkowa w gminie Jonkowo,

– Piekarnia Delicja z Pieniężna,

– FHU „Gościniec” – Mirosław Gworek z Głodowa,

– Pasieka „Na wzgórzach Dylewskich“ Truszczyński z Lubawy,

– Młyn Produkcyjno-Handlowy „Młyn w Rynku” z Grodziczna,

W KATEGORII EDUKACJA:

– Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Olsztynie.

– Cieszę się, że dołączyli Państwo do nas, że nasze grono się powiększa – powiedział marszałek Marcin Kuchciński. – Niektórzy uważają, że coś takiego jak turystyka kulinarna nie istnieje. My uważamy, że jest przeciwnie. Produkcja zdrowej, regionalnej żywności, opartej na sprawdzonych lokalnych surowcach i jej dobra promocja to duża szansa i dla lokalnych firm, i dla całego regionu.

Wraz z nowo przyjętymi, w Sieci jest już 41 członków. Certyfikatem można się posługiwać przez dwa lata kalendarzowe. Członkostwo w niej jest bezpłatne, a wśród korzyści z niego wynikających znajdują się m.in.: używanie logo Sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury” oraz oznakowanie nim produktów i potraw, prezentacja informacji na stronie internetowej Sieci www.dziedzictwokulinarne.pl oraz na jej profilu w mediach społecznościowych, zamieszczanie informacji w materiałach promocyjnych i informacyjnych wydawanych przez województwo warmińsko-mazurskie czy też możliwość udziału w targach, szkoleniach, festiwalach i konferencjach organizowanych przez samorząd województwa.

WMUM

red.

a.laskowska@gazetaolsztynska.pl