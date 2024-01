Lodowe ćwiczenia strażaków ochotników na Jeziorze Hartowieckim

Na plażę do Ostaszewa przyjechało 13 druhów wyposażonych w kombinezony niezatapialne oraz dwa komplety sań lodowych do prowadzenia działań ratowniczych na pokrywie lodowej. Ochotnicy z Grodziczna tzw. deskę lodową mają na stanie od ubiegłego roku natomiast strażacy ze Zwiniarza taki sprzęt otrzymali niedawno. Obecnie pokrywa lodowa na Jeziorze Hartowieckim ma około 20 centymetrów grubości. Przed rozpoczęciem ćwiczeń druhowie wycięli przerębel i po założeniu kombinezonów symulowali akcję ratunkową osoby pod którą załamał się lód.— Druhowie mają obowiązek odbyć takie ćwiczenia przynajmniej raz w roku. Umówiliśmy się więc z kolegami ze Zwinarza, by razem przećwiczyć taką akcję na lodzie. Na naszych terenach jest sporo akwenów i takie ćwiczenia maja swój cel — powiedział Mariusz Szymański, prezes OSP w Grodzicznie. ul