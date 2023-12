Spotykają się systematycznie w każdy poniedziałek o godz.10.00 w budynku Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II przy ul. Krzywej 8. Udało nam się dotrzeć na jedno ze spotkań, by na własne oczy zobaczyć i usłyszeć o efektach ich pracy.

Zmiana perspektywy

Grupa „Godzina tylko dla rodzica” została stworzona cztery lata temu, a wszystko po to, by rodzice dzieci z niepełnosprawnościami poczuli, że nie są pozostawieni sami sobie, że razem mogą więcej.

— Przychodzimy po to, żeby się wypłakać, ale też żeby pochwalić się małymi sukcesami — mówią zgodnie rodzice.

— Takie spotkania motywują nas do wyjścia z domu, zadbania o siebie, przełamania lęków społecznych — podkreśla jedna z mam.

Mogą tu liczyć na wsparcie psychologa, ale największym wsparciem są sami dla siebie. Wymiana doświadczeń między sobą wiele wnosi i często zmienia perspektywę spojrzenia na jakąś sytuację.

— Motywujemy siebie nawzajem. Dodajemy otuchy, a jak trzeba ganimy, bo czasami trzeba kimś potrząsnąć — opowiada jedna z mam.

— Miałyśmy tu koleżankę, która bardzo bała się wysyłać swoje dziecko samodzielnie do OREW-u. Przez kilka spotkać przekonywałyśmy ją, że czas najwyższy odciąć pępowinę, że pomożemy jej w tym procesie dla dobra jej dziecka i jej samej — wtrąca inna mama.

— I udało się. To nasz wspólny wielki sukces — dodaje Joanna Gordziejewska, współprowadząca spotkania, mama dziecka z niepełnosprawnościami. — Teraz ta mama ma w końcu czas dla siebie. Bo szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko.

— Wspieramy się psychicznie, ale też pomagamy sobie w załatwianiu spraw urzędowych. Doradzamy najlepszych lekarzy — dodaje inna mama.

— Czasami na spotkania zapraszaliśmy różnych specjalistów, pracowników jednostek pomocowych np. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy, którzy odpowiadali na pytania rodziców np. dotyczące ustawy „Za życiem” — dodaje Ewa Ekiert-Jaworska.

Bohaterki

Matki wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami to prawdziwe bohaterki. Kobiety, które całe swoje życie z oddaniem i miłością poświęcają dla dobra swoich pociech. To nie jest łatwa droga. Ona wymaga wielu wyrzeczeń. To droga, której często towarzyszy lęk o życie i zdrowie dziecka. To ciągłe zajęcia: rehabilitacja, logopedia, terapia behawioralna, psycholog, wyjazdy, przyjazdy. To nieprzespane noce oraz nerwowe zakupy z krzyczącym lub rzucającym się na podłogę dzieckiem. Często mijamy je na ulicach, gdy towarzyszą im ich dzieci z trudnościami w zachowaniu.

— Zdarza się, że zachowanie mojego dziecka wywołuje oburzenie w oczach innych ludzi — opowiada jedna z mam. — To dla mnie bardzo trudne, bo ciężko tłumaczyć każdemu po kolei na co choruje moja córka.

— Gdy moje dziecko ma trudne zachowania często słyszę: ,,Ale dziecko wychowała!" — dodaje inna mama.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Poznaj polskiego autora: ,,W tę grudniową noc" Doroty Dea Makowskiej — Ludzie patrzą na nas krzywo w sklepach, w szpitalu, w przychodni… Gdybywiedzieli z czym musimy się mierzyć i z czym mierzą się nasze dzieci... — zastanawia się inna mama. — Na przykład dzieci z autyzmem mają bardzo często zaburzenia sensoryczne: nagłe dźwięki, różne bodźce z zewnątrz wywołują w nich lęk, a to prowadzi często do złości i agresji czy autoagresji.

— Wierzę, że kampanie społeczne, zaangażowanie mediów zwiększy wiedzę na temat niepełnosprawności, a przez to reakcje ludzi będą bardziej empatyczne — podkreśla mama.

Czas na Twój ruch

Nie oceniajmy pochopnie rodziców i ich dzieci z niepełnosprawnościami, spróbujmy raczej dowiedzieć się jak mogą zachowywać się dzieci z różnymi zaburzeniami zachowania. Nasz dobry gest i czułe spojrzenie z pewnością pomogą.

— Od niedawna nasza placówka organizuje również zajęcia sportowe dla rodziców „Czas na Twój ruch”. Tak się składa, że odbywają się one tego samego dnia co „Godzina tylko dla rodzica” — mówi Małgorzata Chmielewska, dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Nidzicy. — Bardzo cieszy mnie widok mam, które zaraz po zajęciach sportowych udają się na zajęcia z psychologiem, bo jak wiemy w zdrowym ciele zdrowy duch.



Kochany Rodzicu!

Jeżeli wychowujesz dziecko z niepełnosprawnościami i czujesz, że potrzebujesz wsparcia i dobrej kawy... Czekamy na Ciebie w każdy poniedziałek o 10.00 w budynku Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II przy ul. Krzywej 8. Razem jest łatwiej, razem możemy więcej!