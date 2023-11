Poznaj polskiego autora: "Naznaczona" Anety Binkowskiej

"Trzeba cieszyć się z każdego dnia i z każdej chwili. Nigdy nie wiadomo, co nas czeka jutro czy nawet za chwilę. Z życia trzeba nauczyć się czerpać pełnymi garściami. Musimy łapać te momenty, które wywołują radość w sercu, bo to one nadają sens, trzeba spełniać marzenia... te małe i te duże... I najważniejsze trzeba doceniać bliskich i tych, których świat stawia na naszej drodze w niespodziewanym momencie naszego życia".

Ania jest niezależną, młodą kobietą. Na co dzień pracuje w domu dziecka, gdzie pod opieką ma dwoje słodkich dzieci. Ma wspierającą rodzinę i jego - Mateusza, przyjaciela, na którego zawsze może liczyć, zawsze służy dobrym słowem, a w razie potrzeby także ramieniem, choć ostatnio po cichu pragnie "czegoś więcej". Jednak dziewczyna nie może tego dostrzec, gdyż do jej serca dobija się pewien przystojny weterynarz. Niestety los stawia na drodze Ani, także JĄ - "tą, która nigdy nie pyta o zdanie. Po prostu się zjawia" i zostaje na zawsze. Czy Ania zazna szczęścia i spełni swoje najskrytsze marzenie?

"Naznaczona" Anety Binkowskiej to niezwykle życiowa, szczera i poruszająca powieść obyczajowa. Historia prosta, jednak niosąca za sobą spory ładunek emocjonalny, bowiem autorka uwrażliwia czytelnika na temat podstępnej choroby, jaką jest endometrioza. Zapoznaje nas z jej objawami i konsekwencjami jakie za sobą niesie. Uświadamia, że może ona spaść niespodziewanie na każdą z nas i zaburzyć nasze szczęśliwe życie. Obok tematu choroby, pojawiają się także wątek przyjaźni i wzajemnego wsparcia kobiet; przyjaźni damsko-męskiej, która zdarza się rzadko. To też historia o rodzinnych relacjach, o walce serca z rozumem i o tym, że "trzeba czasami postawić się na miejscu tej drugiej osoby, by zrozumieć niektóre sprawy".

Uświadamiająca, wartościowa i bardzo prawdziwie opowiedziana historia bohaterów, z którymi możemy się utożsamić trafiła do mojego serca i wierzę, że trafi także do Twojego. Czytajcie!

Sylwia Białowąs

Trwa nasz cykl #poznajpolskiegoautora, w którym promujemy polską literaturę. Autorką recenzji jest Sylwia Białowąs, która na Instagramie prowadzi profil @ksiazka_do_towarzystwa