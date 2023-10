Poznaj polskiego autora: "Broken Wings" Irminy Marii

Ona - Liwia, on - Anton. Oboje w podobnym życiowym miejscu, ale na dwóch różnych jego końcach. Ona - chce zostać scenarzystką, marzy o studiach filmowych, on - fotograf i model, marzy by wyrwać się z małej mieściny. Ona - mieszka z rodzicami i bratem, na niego w domu czeka tylko wierny przyjaciel - Futrzak. Jej w życiu niczego nie brakuje, on ledwo wiąże koniec z końcem.

Poznali się na twórczym kursie on-line.

Czy "można kochać, jeśli się kogoś nie widzi, nie słyszy jego śmiechu podczas oglądania wspólnie komedii i nie dotyka w tańcu..."? Czytajcie. Zapewniam będzie ciekawie, niesztampowo i emocjonalnie!

"Jakie to dziwne! - szepnęłam do siebie. Rozmawiasz z kimś przez internet, widzisz jego zdjęcia i po prostu wkładasz go w ramki swojego świata".

"Broken Wings" Irminy Marii to wyjątkowy debiut, który zachwyci was piękną oprawą i poruszającym wnętrzem. Autorka zafundowała czytelnikom prawdziwą czytelniczą ucztę, bowiem "Broken Wings" można czytać z perspektywy dwojga bohaterów i tylko od nas zależy, od której zaczniemy. Obie są wyjątkowe, z obu można wynieść "coś" dla siebie.

Ja swoją przygodę z debiutem Irminy Marii zaczęłam od Liwii, jednak to historia Antona skradła moje serce, dostarczyła duży ładunek emocji, zostawiła z gulą w gardle, łzami w oczach i zakończeniem, którego się nie spodziewałam.

"Broken Wings" ma w sobie wszystko, aby otrzymać tytuł najlepszego debiutu tego roku. To powieść o młodych ludziach, przed którymi los stawia liczne wyzwania dnia codziennego. O wzbierającym w nich wulkanie emocji, któremu należy dać upust. O ich potrzebach i marzeniach. O relacjach z rodzicami, trudnym dzieciństwie i jeszcze trudniejszej dorosłości. To historia o przyjaźni, która zdarza się rzadziej niż nigdy, o rodzącej się miłości i nadziei na lepsze jutro.

Genialna - czy potrzeba czegoś więcej?

Czytajcie! Polecam!

Sylwia Białowąs

