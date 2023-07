Wernisaż wystawy prac Agnieszki Cieślińskiej-Kaweckiej w Galerii pod Belką nidzickiego zamku

Przybyłych gości powitał Bogdan Żukowski, który podkreślił, że znajdujemy się w świecie alegorii i symboli.

— Bardzo dziękuję za zaproszenie do wzięcia udziału w tej wystawie. Dziękuję Bogdanowi za piękną aranżację, kiedy weszłam do Galerii pod Belką od razu się uśmiechnęłam. Przygotowanie wystawy kosztowało dużo pracy, tym bardziej że udało się powiesić ściankę. Jestem osobą, która ogląda bardzo dużo starych rycin, jestem właściwie zakochana w starych grafikach. W tych pracach możecie państwo odnaleźć całą historię grafiki - oczywiście jest w tym pewien porządek, systematyka. Wydaje mi się, że jest to taka moja pasja poznawania człowieka, natury, która nas otacza poprzez penetrowanie starych dzieł i wkładanie w to ducha, który ożywia moje prace. Jest to też dla mnie pewnego rodzaju zabawa, gra, tajemnica — mówiła Agnieszka Cieślińska-Kawecka.

Artystka opowiadała też o technice prac.

Kwiaty i upominek Agnieszce Cieślińskiej-Kaweckiej wręczył m.in. Janusz Smoliński – sekretarz województwa warmińsko-mazurskiego, współtwórca Galerii pod Belką.

— Powinniśmy się cieszyć, że mamy takie miejsce, taką galerię, gdzie tak wspaniali ludzie wystawiają swoje prace — podkreślił Janusz Smoliński.



Agnieszka Cieślińska-Kawecka i Bogdan Żukowski Agnieszka Cieślińska-Kawecka i Bogdan Żukowski

Agnieszka Cieślińska-Kawecka ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w 1991 roku. Obecnie prowadzi Interdyscyplinarną Pracownię Technik Graficznych.

Od 2016 roku Prezes Zarządu Fundacji Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza w Warszawie; w latach 2016 - 2020 Członek Zarządu SMTG w Krakowie; Członek Stowarzyszenia Grafików Intergrafia w Katowicach.

Laureatka nagród krajowych i międzynarodowych m in.: nagroda The Kochi International Triennial Exhibition of Prints 2006 (Japonia); nagroda the Naka -Tosa Museum of Art 2009 (Japonia); wyróżnienie 8 Triennale Grafiki Polskiej (Katowice 2012); nagroda The 7th Graphic Art Biennial of Szeklerland (Rumunia 2022).

Twórczość graficzna Agnieszki Cieślińskiej wpisuje się w nurt figuratywny, eksploatujący wątki inspirowane sztuką czasów średniowiecza i renesansu. W treściach jej grafik widoczne są odniesienia do tradycyjnych sposobów przedstawiania i podziw dla fantazji artystów dawnych w zakresie ilustrowania istot i pojęć metafizycznych. W swoich dziełach artystka wykorzystuje głównie klasyczne techniki warsztatu graficznego.