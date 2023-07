W nidzickim zamku Olga Semeniuk-Patkowska wręczyła samorządowcom z powiatu nidzickiego promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Przybyłych gości powitał Marcin Paliński - starosta nidzicki, dziękując Oldze Semeniuk-Patkowskiej za wsparcie i pozyskanie dofinansowania na zabytki.

— Cieszę się, że otrzymała je większość kościołów, a także jeden budynek, w którym mieści się nadzór budowlany, należący do Starostwa Powiatowego w Nidzicy. To pierwszy tego typu program ogłoszony przez rząd, mam nadzieję nie ostatni, bo potrzeb mamy naprawdę dużo. Mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze aplikować o tego typu środki. Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie — mówił Marcin Paliński - starosta nidzicki.

Minister Olga Semeniuk-Patkowska wręczyła samorządowcom z powiatu nidzickiego promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

— Nie po raz pierwszy jestem w nidzickim zamku. Ponad dwa lata temu udało mi się sprowadzić tu premiera Mateusza Morawieckiego i ogłaszaliśmy jedną z pierwszych tur Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Staramy się, żeby tych środków i inwestycji było w regionie jak najwięcej. Kultywowanie odbudowywanie, odrestaurowanie i przekazywanie środków - to leży nam na sercu. Nidzica jest bardzo ważnym miejscem. To tu spłynęły największe środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Po drugie rozwój infrastruktury, po trzecie sport - bardzo istotny element, który też umacnia więzi społeczne, po czwarte - zabytki. To cztery kierunki, w których staram się bardzo mocno działać i wpływać na to, aby o Nidzicy było głośno w Warszawie — zapewniała minister Olga Semeniuk-Patkowska

Minister mówiła też o kolejnej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich oraz ogłoszonym przez premiera Mateusza Morawieckiego kolejnym naborze do Rządowego Programu Funduszy Inwestycyjnych, który rusza 5 sierpnia.

— Nidzica jest przykładem samorządu, gdzie kooperacja i współpraca jest bardzo dobra na każdym poziomie — podkreśliła minister Olga Semeniuk-Patkowska.