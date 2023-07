Pijany mężczyzna potrzebował "podwózki". Zadzwonił na policję

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Nowe oferty pracy w powiecie nidzickim Policjanci często wzywani są do podjęcia interwencji zupełnie bez uzasadnienia. W tym czasie mogliby pilnować porządku w innych miejscach, a nawet nieść pomoc naprawdę potrzebującym osobom. Pochopne sięganie po telefon tylko po to, aby porozmawiać z dyspozytorem i wprowadzić go w błąd może skutkować sytuacją, w której służby ratunkowe, zajęte niepotrzebnymiczynnościami, nie zareagują w porę na prawdziwe zgłoszenie dotyczące ratowania ludzkiego życia.

W poniedziałek (17 lipca) około godz. 20:00, 39-latek z Janowa wezwał patrol, ponieważ rzekomo konkubina zabrała auto stanowiące jego własność. Policjanci na miejscu ustalili, że powód interwencji jest zupełnie inny. Jak się okazało, partnerka zgłaszającego nie przyjechała po niego do sąsiedniej miejscowości, więc ten wezwał funkcjonariuszy by z nimi radiowozem dostać się do miejsca zamieszkania. W rezultacie, mężczyzna musiał wymyślić inny sposób transportu do domu, a podjęta interwencja zakończyła się dla niego mandatem karnym za bezpodstawne wezwanie policji.

Warto wiedzieć!

Takich i podobnych zgłoszeń jest wiele. Przed wybraniem numeru alarmowego należy zastanowić się czy sprawa, którą chce się zgłosić wymaga interwencji Policji. Należy pamiętać, że w czasie, kiedy blokuje się linię alarmową, ktoś inny może pilnie potrzebować pomocy.

Warto pamiętać!

W przypadku bezpodstawnego wezwania policji na interwencję należy liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń, osoby, które w sposób nieodpowiedzialny wzywają policję popełniają wykroczenie zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.

Art. 66. § 1. Kto: 1) chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, 2) umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego – podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.

kpp, red.