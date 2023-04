Policjanci zabezpieczyli prawie 700 gramów narkotyków

Policjanci kryminalni zatrzymali 37-latka i zabezpieczyli prawie 700 gramów narkotyków. Mieszkaniec Olsztyna usłyszał zarzut posiadania środków odurzających, a sąd zastosował wobec niego areszt na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Praca policjantów z KWP w Olsztynie i KPP w Nidzicy doprowadziła do zatrzymania i postawienia zarzutów posiadania środków odurzających 2 mieszkańcom Olsztyna.

29 marca około godz. 19:30 na ternie gminy Nidzica, nidziccy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej wytypowany, dzięki ustaleniom operacyjnym, samochód osobowy marki Audi, którym przemieszczało się 2 mieszkańców Olsztyna w wieku 28 i 37 lat. Podczas czynności policjanci ujawnili w aucie susz roślinny, który należał do 28-letniego kierowcy.

Z uwagi na podejrzenie prowadzenia pojazdu pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu, od kierującego pobrano krew do badań. Mężczyźni zostali zatrzymani, doprowadzeni do KPP w Nidzicy i osadzeni w policyjnych celach. Podczas realizacji czynności policjanci dokonali przeszukania zajmowanych przez mężczyzn mieszkań na terenie Olsztyna.

Działania skutkowały ujawnieniem w mieszkaniu 37-latka środków narkotycznych w postaci marihuany, haszyszu i kokainy o łącznej ilości prawie 700 gramów.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie 37-latkowi zarzutu posiadania środków odurzających w znacznej ilości, a sąd na wniosek Policji i Prokuratury zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mając na względzie, że mężczyzna działał w warunkach recydywy, za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. Natomiast 28-latek usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

