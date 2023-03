Odporność od kuchni

Można śmiało stwierdzić, że mamy sezon na infekcje. Podstawy zdrowia i odporności leżą w kuchni, a więc warto zadbać o swoją codzienną dietę, by móc cieszyć się zdrowiem, a w przypadku choroby szybciej do niego powrócić.

Ważne na pewno jest kolorowe, urozmaicone jedzenie. Monotonna dieta nie odżywia naszego mikrobiomu, w którym to znajduje się około 80% odporności. Nasz organizm potrzebuje warzyw, owoców, orzechów, produktów pełnoziarnistych i fermentowanego nabiału, dlatego powinniśmy starać się codziennie spożywać te produkty. Zaleca się zjadanie minimum 400g warzyw i owoców w ciągu dnia, jednak znaczne przekroczenie tej ilości wyjdzie nam na zdrowie. W warzywach znajduje się ogrom witamin i składników mineralnych, które wspomagają naszą odporność, dlatego dbajmy o to, by w każdym posiłku znalazły się owoce lub warzywa.

Pomidory z dodatkami w oliwie czosnkowej

Składniki:

-pomidor malinowy 300g

-czarne oliwki 40g

-ser feta 60g

-ząbek czosnku

-oliwa 10ml

-pieprz świeżo mielony, zioła prowansalskie

Pomidora pokroić w kostkę, połączyć z oliwkami i serem feta. Czosnek przecisnąć przez praskę, połączyć z oliwą i przyprawami. Składniki sałatki wymieszać z sosem.

Ryż w kurkumie z warzywami i parmezanem

Składniki (na 2 porcje)

-woreczek ryżu

-mrożone warzywa 450g

-parmezan 20g

-olej rzepakowy 10ml

-kurkuma, sól czosnkowa, pieprz ziołowy, imbir

Ryż ugotować w osolonej wodzie z ½ łyżeczki kurkumy. Na oleju podsmażyć warzywa, doprawić do smaku i połączyć z ryżem. Potrawę udekorować startym parmezanem.

Imbirowy krem z dyni

Składniki (na 2 porcje)

-dynia hokkaido 500g

-kawałek świeżego imbiru ok 2cm

-czosnek 3 ząbki

-cebula 40g

-oliwa 10ml

-papryka słodka, sól ziołowa, pieprz świeżo mielony

-pestki dyni 20g

-ser np. parmezan lub oscypek 30g

Dynię pokroić (Hokkaido jest jedyną odmianą dyni, której nie trzeba obierać) i ułożyć na blaszce do pieczenia. Dookoła niej ułożyć cząstki cebuli, ząbki czosnku i imbir, przyprawić oraz skropić oliwą. Piec do miękkości w 180C. Upieczone składniki zblendować, gdy krem będzie za gęsty to można rozcieńczyć go z wodą. Zupę podawać z pestkami dyni i startym serem.

Sałatka z burakiem i pomarańczą

Składniki:

-miks sałat 50g

-ugotowany burak 150g

-pomarańcza ½ szt.

-czerwona cebula 30g

-orzechy włoskie 20g

-ser feta 80g

-oliwa 5ml

-miód 5g

-musztarda 5g

-pieprz świeżo mielony, sól czosnkowa

Na miksie sałat ułożyć pokrojone składniki. Oliwę, miód i musztardę połączyć z przyprawami i dokładnie wymieszać. Sałatkę polać sosem, a następnie ozdobić ją cząstkami orzechów włoskich.

Koktajl owocowy

Składniki:

-kefir 200ml

-banan

-truskawki świeże lub mrożone 100g

-kiwi

-nasiona chia łyżeczka

Wszystkie składniki zblendować ze sobą.

Aleksandra Kobylańska