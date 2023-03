W których gminach rządzą kobiety?

Dzień Kobiet w PRL-u miał charakter państwowy. A to wiązało się z uroczystymi akademiami w zakładach pracy: były kwiaty, kawa, ciasto, lampka wina. A ponadto panie otrzymywały rajstopy, kawę i inne towary deficytowe. Oczywiście, wszystko za pokwitowaniem. Zdarzały się wycieczki do kina lub teatru — mówi Irena Mamińska.

Mimo siermiężnych czasów ma wiele miłych wspomnień, a jedno z nich najbardziej utkwiło jej w pamięci.

— Był to rok 1969. Panowie zrobili makietę supermodelki w bikini z wyciętym otworem na głowę. Do zaciemnionej sali wpuszczali nas pojedynczo i prosili o umieszczenie naszych głów w tym otworze, a potem robili zdjęcia. Jaka radość, gdy każda z nas zobaczyła swoją fotkę, a na niej zgrabną laskę — wspomina pani Irenka.

Z czasem Dzień Kobiet był obchodzony mniej uroczyście, na co złożyło się wiele wydarzeń społeczno-politycznych. A w 1993 roku rząd Hanny Suchockiej zniósł państwowy charakter tego święta, uznając je za komunistyczne. Ale po jakimś czasie, kiedy ranga kobiet wzrastała, znów sobie o nim przypomniano. Nie ma ono charakteru państwowego, ale życzenia, kwiaty, spotkania towarzyskie mają miejsce. — Ja jako emerytka co roku korzystam z miłych spotkań związkowych i organizowanych przez NUTW — dodaje.

Panie coraz częściej biorą udział w życiu lokalnych społeczności.

Z jakim skutkiem?

We wszystkich radach w powiecie nidzickim jet 81 radnych, w tym tylko 33 kobiety. Najwięcej kobiet jest w Radzie Gminy Janowca Kościelnego oraz w Radzie Gminy Kozłowo i Radzie Gminy Janowo. Tylko w 2 radach przewodzą kobiety. W Radzie Powiatu Nidzickiego zasiadają 4 kobiety. Najmniej kobiet radnych jest w Radzie Miejskiej w Nidzicy. Na 21 radnych są tylko 3.

Tylko w radzie w Janowcu Kościelnym i w radzie w Kozłowie kobiety, jednogłośnie głosując, mogą przyjąć lub odrzucić każdy projekt uchwały.

To właśnie od decyzji radnych i ich głosowania zależy, co będzie w gminach, mieście i powiecie realizowane, jaki będzie budżet, jakie inwestycje realizowane.



Rada Gminy Janowiec Kościelny - na 15 radnych jest 10 kobiet.

Rada Gminy Kozłowo - na 15 radnych jest 9 kobiet.

Rada Gminy Janowo - na 15 radnych jest 7 kobiet.

Rada Powiatu Nidzickiego - na 15 radnych są 4 kobiety.

Rada Miejska w Nidzicy - na 21 radnych są tylko 3 kobiety.

Na 5 rad tylko w 2 przewodniczącymi są kobiety. W Kozłowie - Alicja Hołubowicz, w Janowcu Kościelnym - Marianna Malinowska.

W powiecie łącznie we wszystkich gminach jest 111 sołectw. Na 111 sołtysów 53 to kobiety.

W gminie Kozłowo jest 31 sołectw, sołtysami jest 18 kobiet.

W gminie Nidzica jest 35 sołectw, sołtysami jest 14 kobiet.

W gminie Janowiec Kościelny jest 30 sołectw, sołtysami jest 13 kobiet.

W gminie Janowo jest 15 sołectw, sołtysami jest 8 kobiet.

W naszym powiecie we władzach jest tylko jedna kobieta. Jest nią zastępczyni wójta gminy Kozłowo Barbara Szczepkowska. Na czele gmin i powiatu stoją mężczyźni:

starosta - Marcin Paliński, burmistrz Jacek Kosmala, gmina Janowiec Kościelny - wójt Piotr Rakoczy, gmina Kozłowo - wójt Marek Wolszczak, gmina Janowo - wójt Grzegorz Napiwodzki.

Marianna Malinowska, przewodnicząca Rady Gminy w Janowcu Kościelnym uważa, że mimo większości pań radnych, to nie rozpatrują one kwestii podejmowanych decyzji pod kątem takim, że są to w większości głosy kobiece. — Uważam, że w naszej radzie nikt nie myśli, że jego głos jest ważny jako kobiety czy jako mężczyzny, dla nas ważne jest, aby nasze decyzje były słuszne i służyły ogółowi społeczności całej gminy — mówi Marianna Malinowska.

I dodaje, że każdy, kto decyduje się zostać radnym, bez względu na płeć, powinien zdawać sobie sprawę z tego, że będzie podejmował decyzje, których konsekwencje będą miały bardzo duże znaczenie dla wielu osób. Tu liczy się odpowiedzialność, utożsamianie się z problemem drugiego człowieka, ale także szeroki horyzont rozpatrywania sprawy z każdej perspektywy. Przewodnicząca przyznaje, że w radzie jest więcej pań, ale nie stanowi to o kierunku działań rady. — Jako kobiety z pewnością mamy niekiedy do wielu spraw inne podejście niż mężczyźni, ale jako kobiety mamy też instynkt, by w swoich działaniach dbać o każdego bez względu na płeć. Współpracuje mi się z nimi bardzo dobrze — mówi Marianna Malinowska.

Czy panie myślą nad tym, aby przygotować projekt uchwały, który pomógłby im w załatwianiu różnych spraw w gminie?

— Uchwały podejmujemy „w sprawie”, jeśli jest jakiś wniosek, problem, konieczność wprowadzenia jakichś regulacji itp. Nie było dotychczas takiej potrzeby, więc też nie myśleliśmy nad podejmowaniem tego typu uchwały. Jeśli jednak nastąpiłaby taka potrzeba w przyszłości, lub ktoś zgłosi taki wniosek, zapewne zajmiemy się tą sprawą. Równość kobiet i mężczyzn jest uregulowana w prawodawstwie naszego państwa, jak też Unii Europejskiej, której członkiem jesteśmy już od wielu lat. Stajemy się również w tym zakresie coraz bardziej świadomi, i nasza gmina – choć jest gminą niewielką, doskonale wpisuje się w ramy współczesnego, nowoczesnego państwa. Najważniejsze jest porozumienie i wzajemny szacunek, a także poczucie własnej wartości – bez względu na płeć. Tego Państwu życzę z okazji nadchodzących świąt Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn w każdej sferze Państwa życia prywatnego, zawodowego i oczywiście społecznego — dodaje Marianna Malinowska.

Piotr Rakoczy, wójt gminy Janowiec Kościelny, w której mieszka więcej mężczyzn niż kobiet, a mimo to kobiety "rządzą" uważa, że coraz więcej kobiet odnajduje się w pracy zawodowej. — Kobiety nazywane są również płcią słabą, co moim zdaniem jest bardzo mylne, chociażby dlatego, że w chwili obecnej wykonują prace, które kiedyś były przypisane tylko do mężczyzn. Coraz więcej pań jest mundurowych. Jakże często można spotkać je za kółkiem dużego auta ciężarowego lub tramwaju, czy autobusu. Kobieta dzieli wiele ról we współczesnym świecie i świetnie sobie z tym radzi — mówi.

I dodaje, że kobiety – istoty bardzo wrażliwe, delikatne, czarujące o ogromnej intuicji potrafią być ambitne, silne i niezależne. Potrafią być dobrymi żonami, matkami, a zarazem spełniać się zawodowo. Wykonują swoją pracę z zaangażowaniem. W domu tworzą ognisko rodzinne, a w pracy są niezastąpione.

— W Urzędzie Gminy w Janowcu Kościelnym, jak i w jednostkach podległych gminie większość kadry pracowniczej to kobiety. Płeć piękna dominuje również wśród radnych gminy. Bardzo dobrze współpracuje mi się z kobietami. A w mojej gminie są to prawdziwe perły. Często korzystam z ich przeczucia i intuicji, której jako płeć brzydka nie posiadam — zapewnia.