Poznaj polskiego autora: Słoik z marzeniami

Życie to jedna wielka niespodzianka, nie zawsze ta słodka, ale "zawsze trzeba marzyć. Jeśli nie będziesz skakać wysoko, nigdy nie poszybujesz pod niebo i nie będziesz naprawdę szczęśliwa".

Anna Ziobro zaprasza nas do świata, w którym wszystko może się zdarzyć. Do świata pełnego emocji i wyrazistych bohaterów. Będzie smutno, wzruszająco, boleśnie, ale pojawi się też uśmiech, radość i magia. Będzie życiowo.

Michał to była pierwsza miłość Nadii. Znali się od dzieciństwa. Później przyjaźń przerodziła się w wyjątkowe uczucie. Wspólnie tworzyli wspomnienia, dzielili marzenia i sekrety, które zamykali w magicznym słoiku. Do czasu, kiedy na drodze do szczęścia stanęły tajemnice łączące ich rodziny. Mężczyzna odkrywa je, chwilę później tragicznie umiera.

Nadia pogrążona w smutku po stracie ukochanego, przez wiele lat nie potrafi zaangażować się w nowy związek. Nie pozwala jej na to, nie tylko blizna z przeszłości, ale także poważna choroba.

Do czasu, gdy na jej drodze staje Kuba...

Jak przypadkowe spotkanie wpłynie na przyszłość bohaterów?

Czy Nadia będzie w stanie otworzyć swoje serce?

Czy podążanie za marzeniami zawsze ma sens?

Doceniana przez czytelników autorka Anna Ziobro oddała w nasze ręce kolejną niezwykle poruszającą powieść. Powieść naszpikowaną emocjami, nieco skomplikowaną, ale jednocześnie dającą nadzieję na lepsze jutro. Ból po stracie, żałoba, choroba, trudne relacje rodzinne, miłość, przyjaźń, dążenie do spełnienia marzeń to tylko cząstka "Słoika z marzeniami". Historia Nadii uświadamia, że nie da się uciec od przeszłości, ale potwierdza też to, że w drodze do naszego szczęścia, czasami musimy postawić wszystko na jedną kartę, nie mając pewności czy dokonujemy słusznego wyboru. To powieść o tym, aby chwytać każdy dzień i cieszyć się każdą chwilą.

Wartości zawarte w "Słoiku z marzeniami" mogą otworzyć czytelnikowi oczy na to, co w życiu jest naprawdę ważne.

Bohaterowie skradną wasze serca, będą też Ci których polubicie może trochę mniej. Ja pokochałam Laurę. Muszę przyznać, że autorka ma zdolność do tworzenia doświadczonych bohaterów. Zawsze służą dobrą radą i mają serce na dłoni.

Jestem ciekawa, który bohater będzie Twoim ulubionym.

To nie jest książka na jeden wieczór, przynajmniej dla mnie nie była. Musiałam miejscami zatrzymać się, przemyśleć wybory bohaterów, przedyskutować niektóre tematy z mężem. Wierzcie mi jest o czym myśleć.

Tak wiele, a zarazem tak niewiele chciałabym wam o niej napisać. To, że mi się podobała, to jak nie napisać nic.

Od dziś to moja ulubiona powieść autorki. Polecam z całego serca.

Nie bójmy się marzyć.

Sylwia Białowąs