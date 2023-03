Potrącenie kobiety na przejściu dla pieszych

Policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło w Nidzcy. 48-letni kierujący osobowym oplem, potrącił 75-latkę przechodzącą przez przejście dla pieszych. Kobieta z urazem nogi została przetransportowana do szpitala. Pamiętajmy przejście dla pieszych to miejsce, w którym przecinają się ścieżki kierujących i pieszych, dlatego w ich okolicy należy zachować szczególna ostrożność.

Piesi, rowerzyści i motorowerzyści to grupa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Są oni najbardziej narażeni na tragiczne konsekwencje wypadków drogowych. Dlatego tak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności przez kierowców, gdy zbliżają się do tego typu miejsc jak przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe.

Nidziccy policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło we wtorek (28. lutego) około godz. 9:30 na przejściu dla pieszych w Nidzicy.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 48-latek kierujący samochodem osobowym marki Opel, jadąc ul. Wojciecha z Brudzewa w kierunku ul. Olsztyńskiej nie ustąpił pierwszeństwa dla pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych.

Potrącona 75-latka i kierujący autem to mieszkańcy Nidzicy. Mężczyzna nie doznał żadnych obrażeń, był trzeźwy, natomiast kobieta z urazem nogi została przetransportowana do Szpitala z Działdowie.

(Nie)bezpieczne przejścia dla pieszych

Przejście dla pieszych to powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. Tak brzmi definicja tego miejsca określona w ustawie Prawo o ruchu drogowym. W tym miejscu przecinają się ścieżki kierowców i pieszych. Przepisy jasno regulują zasady zachowania kierowców i pieszych w okolicy i na samym przejściu. Wystarczy jednak, by któraś ze stron zignorowała te zasady, nie wywiązała się z nałożonych prawem obowiązków, by doszło do potrącenia - zdarzenia, w którym pieszy ryzykuje utratą życia. Wypadki na przejściach dla pieszych budzą – i słusznie - wiele emocji.

Przejścia to miejsca, przez które każdy z nas przekracza jezdnię wiele razy w ciągu każdego dnia. Każdy komunikat czy artykuł na temat wypadku na przejściu dla pieszych jest szeroko komentowany. Piesi wytykają błędy kierowcom, kierowcy widzą tylko winę pieszych. Nie ma miejsca na merytoryczną dyskusję, nikt nie chce słuchać argumentów drugiej strony. Tymczasem to od zachowania jednych i drugich zależy bezpieczeństwo. Nie ma innej drogi niż działać razem. Bo tylko razem wszystko jest do przejścia.

