Poznaj polskiego autora: Fikcja

Czy życie głównej bohaterki książki "Fikcja" autorstwa Sylwii Bies to tylko wytwór wyobraźni? Każdy człowiek przeżywa stratę ukochanej osoby na swój sposób. Kaję poznajemy w momencie, gdy dowiaduje się o wypadku, w którym ginie jej ukochany mąż. Zostaje sama i musi się zmierzyć z trudnymi emocjami i uczuciami. Pomocną dłoń wyciąga najmniej spodziewana przez Kaję osoba. Bierze ją pod swoje skrzydła i daje poczucie bezpieczeństwa, jednak po jakimś czasie okazuje się, że Kaja wpadła w śmiercionośne sidła. Szereg wydarzeń powoduje, że bohaterka nie może nikomu zaufać. Staje się marionetką, która zaczyna wątpić w siebie, a z braku dowodów na istnienie kogoś jej bliskiego, także w swoje wspomnienia. Co jest prawdą, a co fikcją? Przekonajcie się sami. Zachęcam do lektury.

Wzorcowy thriller psychologiczny, to taki który nie pozwala o sobie zapomnieć i szokuje jeszcze długo po przeczytaniu. Jeśli szukacie takiego thrillera, dobrze trafiliście, "Fikcja" jest tego dobrym przykładem. Bohaterowie, sceny, otoczenie są bardzo dobre wykreowane. Skupiamy się nad tym co przeżywa i myśli główna bohaterka Kaja. Wydarzenia, których nikt nie powinien być nigdy świadkiem sprawiają, że z każdą przewracaną stroną czujemy coraz większą ciekawość i dreszczyk emocji. Bardzo realistycznie przedstawione wydarzenia sprawiły, że sama bałam się oprawcy, a emocje przeżywane przez główną bohaterkę także mi się udzielały. Debiut Sylwii Bies "Fikcja" uważam za rewelacyjny thriller psychologiczny, godny polecenia.

Sylwia Białowąs



