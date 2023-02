Poznaj polskiego autora: Mowy nie ma!

Musi również stawić czoła demonom przeszłości. Najgorszy sztorm w życiu Małgosi, pomagają przetrwać przyjaciółka oraz nowy sąsiad, który był świadkiem małżeńskiej kłótni i mało nie przypłacił tego zdrowiem. Czy kobieta wypłynie na spokojne wody? Jakie niespodzianki szykuje dla niej los?

"Mowy nie ma!" Żanety Pawlik to powieść obyczajowa, która wzrusza, przejmuje, wciąga i daje nadzieję na lepsze jutro. To powieść o tym, że w życiu nie zawsze jest kolorowo i nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli, ale warto stawić czoła przeciwnościom losu. O tym, że zawsze jest dobry czas na dokonywanie życiowych zmian. O trudnym dzieciństwie, uwięzieniu w przeszłości, o syndromie DDA.

Historia bohaterów powieści "Mowy nie ma!" Żanety Pawlik pokazuje, że mimo wzburzonego morza należy płynąć dalej. Czasami warto zmienić kierunek i podjąć wyzwanie, a czasami poddać się fali. To powieść, która potwierdza, że zawsze po burzy przychodzi słońce i świeci jaśniej niż kiedykolwiek wcześniej.

Dojrzały, życiowy, z bohaterami z którymi można się utożsamić. Taki właśnie jest debiut Żanety Pawlik.

Polecam.

Sylwia Białowąs

Trwa nasz cykl #poznajpolskiegoautora, w którym promujemy polską literaturę. Recenzje publikujemy co 2 tygodnie. Ich autorką jest Sylwia Białowąs, która na Instagramie prowadzi profil @ksiazka_do_towarzystwa