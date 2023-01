Andrzej Midura: Jestem szczęśliwym księdzem

,,O świeckiej działalności uduchowionego człowieka” – ksiądz Andrzej Midura

NIEŁATWE POCZĄTKI, HISTORIA

Ksiądz Andrzej Midura, zanim tu przybył, nigdy wcześniej nie słyszał o Nidzicy. Urodzony w Mielcu, zamieszkiwał Wadowice Górne w województwie podkarpackim. Co ciekawe, najpierw ukończył Technikum Budowy Płatowców, a potem planował zostać lekarzem:

— Kiedyś moim marzeniem było zostać lekarzem, a następnie wyjechać na misje, to było moje pragnienie od samego początku. Gdy byłem młodym chłopakiem zafascynowałem się pewnym misjonarzem, który oddał swoje życie za ludzi. Był to ojciec Damian De Veuster dlatego miałem pragnienie skończyć szkołę, pójść na studia medyczne, a po studiach wstąpić do misjonarzy, konkretnie chodziło o Pallotynów i wyjechać na misje. Będąc na pielgrzymce bardzo mi się spodobało zatroskanie księży o ludzi, to jak dobrze o nich mówili, czasami też trudnych ludziach, bo jesteśmy jednak tylko ludźmi, co jest piękne. Wydawało mi się, że na południu czyli w moich stronach jest trudniej być księdzem, więc zostawiłem swoje dawne plany i wstąpiłem do seminarium w Olsztynie, gdzie zostałem absolwentem WSD Hosianum. Znalazłem się tu, ponieważ zafascynowałem się Warmią i Mazurami, pięknem tego regionu — opowiadał mi ksiądz.

Święcenia kapłańskie ks. Andrzej przyjął w 1994 roku z rąk bpa Edmunda Piszcza, jako wikariusz pracował w Reszlu, po 3 latach został skierowany do Nidzicy, został tutaj proboszczem parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Nidzica była dla niego zupełnie nieznanym miastem. Jak sądzi proboszcz, nie jest to do końca przypadek, że prowadzi parafię akurat pod takim wezwaniem i wspomina tu historię związaną ze zmarłym niedawno tatą.

— Przez całe życie nosił w portfelu obrazek Jezusa Miłosiernego i odmawiał Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Po wielu latach zostałem proboszczem parafii pod takim wezwaniem. Kiedy tata odszedł do wieczności, znaleźliśmy ten obrazek w jego portfelu. Wtedy uświadomiłem sobie, że jego modlitwa i zawierzenie miłosierdziu zaowocowało tą parafią — mówi kapłan.

Podkreśla, że z miłosierdzia wypływa źródło prawdziwego życia. — Miłosierdzie Boże w Nidzicy jest miejscem, z którego wypływa wiele łask, nie tylko dla naszego miasta — mówił ksiądz. Podczas rozmowy ksiądz powiedział mi, że kiedy tu przyjechał, było naprawdę ciężko, przeżył wtedy pierwszy kryzys jeśli chodzi o swoją posadę duchownego. Z biegiem czasu stwierdził, że było mu to bardzo potrzebne, ponieważ nauczyło go to przede wszystkim pokory i cierpliwości, krótko mówiąc “Pan Bóg utarł mi nosa” powiedział. Wspomina również, że po trzech pierwszych, niełatwych latach przez 21 lat do teraz wszystko mu się tutaj podoba, nawet gdy ktoś pyta “co słychać?” odpowiada słowami “samo dobro”, bo rzeczywiście je dostrzega na przykład: w świecie, w przyrodzie, w ludziach, w Kościele, „wszędzie jest bardzo dużo dobra”— mówi.

Ksiądz nie tylko dobro widzi, przede wszystkim je czyni i nie skupia się tylko na Kościele, ale na człowieku. Dlatego chciałabym przedstawić świecką działalność duchownego i pokazać to, co robi dla lokalnej społeczności, mimo, że jak mówił ks. Jan Twardowski: „Zło jest bardziej krzykliwe, hałaśliwe, dobro mało dostrzegane, niepozorne”

ZAJĘCIA SZACHOWE

Ksiądz z młodzieżą działa od 24 lat, jest katechetą w Szkole Podstawowej nr 2 w Nidzicy. Jako nauczyciel od paru lat współpracuje z Piotrem Kraśniewskim, członkiem Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego oraz UKS Uzdowo, tworząc grupę szachową. —Uczę w szkole i na co dzień widzę młodych ludzi zaangażowanych w świat wirtualny, który ich rozprasza, pochłania, przez co są wyalienowani z życia — mówi ksiądz.

A dlaczego akurat szachy? Uważa, że jest to gra królewska, która przywraca równowagę, poczucie wartości i godności. Młodzież uczy się, że może zwyciężać, a porażki nie są końcem świata. Ponadto szachy kształtują umiejętność logicznego myślenia, wyciszają, uczą koncentracji, strategii myślenia. Szachiści zostali podzieleni na dwie grupy: młodszą i zaawansowaną. Najmłodszy zawodnik ma 8 lat, a najstarszy powyżej 80. — Młodzież bardzo chętnie przychodzi na lekcje. Najpierw uczyli się podstaw, obecnie coraz bardziej się rozwijają. Uczą siebie nawzajem, współpracują w grupie — mówi ks. Andrzej.

Tradycją stał się już Otwarty Turniej Szachowy FIDE rozgrywany w ramach Grand Prix Województwa Warmińsko – Mazurskiego w szachach szybkich. Corocznie startuje w nim ponad 130 zawodników z całego kraju oraz z zagranicy. Turniej motywuje dzieci, a także ich rodziców do dalszej nauki i rozwijania umiejętności. Panowie organizują wspólnie międzynarodowe turnieje szachowe. Sekcja działa już 5 rok zrzesza liczną grupę szachistów, która cały czas się rozszerza i ma długą listę sukcesów na swoim koncie. Przed pandemią na międzynarodowych turniejach bywało nawet 200 uczestników, a w tym roku w czasie pandemii został wprowadzony limit do 100 osób.

ZAJĘCIA SAMOOBRONY

Ksiądz jak mówi „lubi duety”. Duet: parafia i Szkoła Podstawowa nr 2 zorganizowała zajęcia samoobrony, czyli technik obronnych, w której stosuje się skuteczne chwyty lub blokady. Sekcja działa już 5 lat, a zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Prowadzi je również Piotr Kraśniewski, trener Kempo Tai Jutsu, emerytowany żołnierz zawodowy, instruktor z wieloletnim stażem.



“POSITIVE FERMENT”

Wspólnota parafialna oraz ks. Andrzej są organizatorami wielu wydarzeń kulturalnych. Jednym z nich jest „Duch, kultura, muzyka”- Festiwal Muzyki Pozytywnej, zorganizowany przy współpracy z księdzem Przemysławem Kaweckim. Festiwal skierowany jest do młodych artystów z całej Polski, których muzyka niesie pozytywny przekaz, a piosenka konkursowa jest zgodna z hasłem: “Muzyka przeciwko przemocy”. Uczestnicy wysyłali swoje piosenki na maila, a z nadesłanych zgłoszeń jury wyłoniło najlepsze utwory, które wzięły udział w konkursie o nagrodę główną. To internauci wybierali najlepszy utwór, a jego wykonawca zagrał 40 minutowy support na festiwalu i nagrał profesjonalny klip do piosenki konkursowej.

“SŁOWO I DZIEJE”

Przy współpracy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy Ksiądz zorganizował kilkukrotnie powiatowy konkurs oraz koncert dla dzieci i młodzieży pod hasłem “Słowo i Dzieje”. Zazwyczaj są to wykłady o danej postaci lub historycznym wydarzeniu, następnie są konkursy wewnętrzne w poszczególnych szkołach, a zwycięzcy przechodzą do konkursu powiatowego. Zakończone są galą uroczystą z koncertem na której młodzież otrzymuje nagrody. Powstało już XI edycji tego konkursu i dalej cieszy się dużym zainteresowaniem.

“CKM - CYKLICZNE KONCERTY MUZYCZNE”

Ksiądz Andrzej współpracuje z Nidzickim Ośrodkiem Kultury. - Od długiego czasu świetnie się nam układa współpraca z proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego ks. Andrzejem Midurą” - mówi działaczka ośrodka. Powstała tam ciekawa inicjatywa koncertowa pod tajemniczą nazwą CKM czyli Cykliczne Koncerty Muzyczne. Jako, że muzycy zapraszani przez ks. Midurę prezentują zawsze wysoki poziom artystyczny, powstała idea organizacji imprez muzycznych o pewnej wymowie edukacyjnej muzyka jazzowa, poważna, etniczna, ludowa - stąd formuła koncertów. Przyjeżdżają znani artyści: Jerry Bergonzi - to jeden z największych gigantów saksofonu; Brian Melvin - perkusista z darem wielkiej wyobraźni; Dave Kikoski - niewątpliwie jeden z najważniejszych pianistów jazzowych; Marc Bernstein - saksofonista, klarnecista, kompozytor, producent i nauczyciel; Alexander Zinger - uzdolniony perkusista; Jarek Śmietana - wybitny muzyk, gitarzysta i kompozytor; Piotr Lemańczyk - kontrabasista, gitarzysta basowy i kompozytor; Krzysztof Ścierański - gitarzysta basowy, muzyk sesyjny; Dominik Bukowski - wibrafonista i kompozytor oraz wielu wielu innych znanych muzyków jazzowych.

FESTYNY PARAFIALNE

Pierwszy festyn parafialny zorganizowany był w 2014 roku pod hasłem przewodnim “Dobre, dłużej się pamięta”. W programie festynu widniały takie atrakcje jak: bieg papieski, występy artystyczne, przejażdżka zabytkowymi motorami, karaoke -“Śpiewająca rodzina”, porady prawne, zabawy sportowe dla dzieci i dorosłych, losowanie nagród, stragany, stoiska gastronomiczne stworzone z wypieków parafian, przejazd bryczką, stanowisko z wiatrówką,



FIKU-MIKU z Białegostoku, stanowisko medyczne, przy którym dzieci mogły się nauczyć, a dorośli przypomnieć pierwszą pomoc, była to lekcja teoretyczna jak i praktyczna. W czasie festynu można było zasięgnąć porady dietetyczki i kosmetyczki. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Kapucynów a przede wszystkim obrazki wykonane ze skrzydełek motyli, rzeźby z drzewa herbacianego, strzały, łuki, noże. Wszystko, co zgromadzili kapucyni, to oryginalne rzeczy z Republiki Środkowoafrykańskiej i Czadu, gdzie zakon prowadzi misje. Na koniec oczywiście grill i bigos.

ZLOT AUT ZABYTKOWYCH

Ksiądz zorganizował przy parafii “Zlot aut zabytkowych”. Zrodził się on ze wspólnego pomysłu Państwa Marty i Przemysława Krupa oraz samego księdza. Odbyły się już 3 edycje takich zlotów, co roku zyskiwał na popularności i pojawiały się kolejne auta. Podczas zlotu można było obejrzeć wiele pięknych zabytków oraz wysłuchać ich historii, były to między innymi: Mercedes-Benz W108 i W109, Ford Thunderbird 1972, Ford Ranchero, Łada 2107, GAZ-M20 Pobieda, Trabant 601, Volkswagen Golf I.



DZIEŃ KOBIET

Warsztaty rękodzielnicze, pokazowa lekcja makijażu, kawa, ciasto, miła atmosfera, konkurs niespodzianka, msza święta w intencji kobiet - to „Kreatywny Dzień Kobiet” . Ksiądz Andrzej przygotował nawet upominki dla swoich parafianek – tulipany. Takim imprezom towarzyszą zbiórki charytatywne np. dla Lenki, Antosia, Rafała Pikoluka.

PROJEKT 50+

W tym roku parafia weszła w nowy projekt senioralny 50+, aktywizuje on ludzi, którzy czują się może czasem zepchnięci na margines. —Są to ludzie bardzo potrzebni, stanowią niezwykłe bogactwo, posiadają mądrość i wiedzę i doświadczenie, ale też posiadają odrobinę czasu, który często ucieka przez palce, a teraz mogą się zaangażować w ten projekt —mówi ksiądz. Działanie ma przywrócić im poczucie wartości i bezpieczeństwa oraz uczy jak poruszać się w świecie wirtualnym i mediów społecznościowych.

FUNDACJA “TWOJA RODZINA”

— Kocham być księdzem, kocham ludzi i kocham też Pana Boga, dlatego bardzo lubię współdziałać z ludźmi w pomnażaniu dobra, a w Nidzicy jest wiele osób którym chce się chcieć — powiedział dumnie ksiądz o swoich parafianach, którzy stworzyli Fundację „Twoja Rodzina”. Głównym celem fundacji jest krzewienie wartości chrześcijańskich zgodnie z nauką ewangelii i kościoła rzymskokatolickiego przez wszechstronną pomoc małżeństwom i rodzinom, działalność profilaktyczną, edukacyjną, wychowawczą, ekologiczną, kulturalną, a także działalność z zakresu ochrony i promocji życia i zdrowia ludzkiego oraz pomocy społecznej. Fundacja zrodziła się z wspólnoty Wieczernik Miłosierdzia, a tworzą ją oczywiście ksiądz oraz Aneta Sobiecka - prezes Zarządu, Joanna Gordziejewska – wiceprezes, Paweł Gordziejewski, Dawid Jakubowski, Piotr Jastrzębowski, Jolanta Jastrzębowska, Aneta Kucińska oraz Anna Pacuszka.

Fundacja zajmuje się organizacją różnorakich zajęć dla dzieci i młodzieży. Między innymi teatralnych. W programie: praca nad dykcją i emisją głosu, ćwiczenia improwizacyjne, aktorska interpretacja tekstu, praca przed mikrofonem, realizacja spektaklu teatralnego, zabawa słowem. Zajęcia ruszyły na początku lutego 2020 roku. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego pt. “Umiem, wiem, rozumiem”, zorganizowane dla uczniów szkoły podstawowej. W programie zajęć między innymi: praca nad wyrównywaniem braków w opanowaniu podstawowych wiadomości z języka polskiego, kształcenie umiejętności poprawnego wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej. Pierwsze zajęcia odbyły się na początku lutego 2020 roku.

Fundacja Twoja Rodzina przychodzi z pomocą maturzystom, tworząc bezpłatny kurs maturalny z języka polskiego. Zajęcia prowadzi Agnieszka Strzelewska, która jest członkiem wspólnoty Wieczernik Miłosierdzia, a także wolontariuszem. W programie między innymi: bezpośrednie przygotowanie do egzaminu, przygotowanie psychiczne tzn. jak opanować stres i jak uwierzyć w swojego możliwości. Zajęcia ruszyły na początku lutego 2020 roku. Fundacja pod hasłem “Nie jesteś sam” zorganizowała w lutym 2020 bal karnawałowy dla dzieci. W programie: zabawy i konkursy. O celach, pomysłach i planach na przyszłość opowiedziała mi Aneta Sobiecka, prezes Fundacji “Twoja Rodzina”: “Pomysł fundacji wyrósł z naszej wspólnoty Wieczernik Miłosierdzia, która powstała dużo wcześniej i tak naprawdę wszyscy członkowie, którzy wchodzą w skład fundacji to są osoby, które należą do naszej wspólnoty. Zebraliśmy się w parę osób, którymi były głównie małżeństwa i razem chcieliśmy otworzyć dom rekolekcyjny, aby móc organizować rekolekcje dla małżeństw i rodzin, ale stworzyć również takie centrum pomocy na rzecz rodzin i dzieci, aby zapewnić im wsparcie psychiczne przez terapię, pomoc w budowaniu relacji między małżonkami oraz między rodzicami nastolatków i młodszych dzieci”.

Co dalej? „W przyszłym roku ruszy również cykl spotkań skierowanych głównie do małżeństw stworzony na zasadzie randki małżeńskiej, który będzie miał na celu poznawanie siebie. W przyszłości oprócz dalszego rozwoju i nowych pomysłów, których jak na razie nie chcemy zdradzać mamy w planach powtórzyć takie wydarzenia jak festyny rodzinne czy imprezy ewangelizacyjne jak na przykład Strefa Mocy. Wszystkie nasze działania mają na celu krzewić wartości chrześcijańskie, podkreślić to jak ważne są, jak ważny jest Pan Bóg w życiu rodzin i nie tylko”. Zapytana jak układa się współpraca z księdzem Andrzejem, pani Aneta odpowiada - „Jest wspaniałą, życzliwą, zawsze uczynną osobą, jest otwarty na wszelkie dzieła, które są skierowane do drugiego człowieka i z których ma wynikać dobro. “Ja zawsze wspieram dobre pomysły, więc działamy” - zawsze motywująca odpowiedź księdza na nasze projekty. Ksiądz jest człowiekiem czynu, człowiekiem, który jest stworzony do tego, aby pomagać innym ludziom. Pomimo tego, że ma wiele zajęć, wiele wspólnot, wiele też pracy jako proboszcz parafii potrafi wyskrobać choć parę minut dla osoby, która tego w danym momencie potrzebuje. To człowiek o wspaniałym sercu, dostrzegający potrzeby ludzi, którzy są wokół niego i tak jak on to często powtarza: “Ja kocham ludzi, kocham być i przebywać z ludźmi” i ja to widzę jako osoba, która z nim współpracuje”.



“ZASŁUŻONY DLA ZIEMI NIDZICKIEJ”

Za swoją działalność Andrzej Midura otrzymał w 2010 roku honorowy tytuł ,,Zasłużonego dla Ziemi Nidzickiej". Proboszcz został wybrany spośród wielu równie ważnych dla miasta osób, które wyróżniły się na tle innych bardzo dużym zaangażowaniem, pomysłowością oraz determinacją. Ksiądz otrzymał również tytuł Człowieka Integracji Społecznej nadany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wyróżnienie to przyznaje się za aktywną postawę i przedsiębiorczość w działaniach integrujących społeczeństwo; aktywne uczestnictwo w życiu społecznym; przyczynianie się do zmniejszenia dystansów pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi; wyjątkowe osiągnięcia w działaniach na rzecz pomocy społecznej; działania społeczne lub zawodowe, które mogą stać się wzorem postępowania dla innych osób.“

ZAKOŃCZENIE

Zapytałam księdza kim chciałby zostać jeśli nie dostałby powołania do posługi Bogu, odpowiedział mi: —Miałbym rodzinę, żonę i dzieci, widziałbym się w jakimś zawodzie technicznym lub jako nauczyciel fizyki. Zapytałam też, czy jest zadowolony z tego jak potoczyło się jego życie? —Ja nie jestem zadowolony, ja jestem szczęśliwy będąc księdzem, po prostu jestem szczęśliwym księdzem. Zadowolenie to taki stan nienasycenia, ja jestem szczęśliwy i wszystko mi się podoba. Mnie kręci dobro, cieszę się niesamowicie jak ludziom się powodzi, jak są zdrowi, jak są szczęśliwi, mnie to bardzo raduje i motywuje do jeszcze większego działania— powiedział.



Wiktoria Michalska - uczennica klasy IV TEG w ZSZiO w Nidzicy

Opiekun pracy: Kinga Chmielińska, Dariusz Grzebała