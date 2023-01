Marianna Schreiber trafiła do nidzickiego szpitala. Co powiedziała o personelu?

Kilka dni temu Marianna Schreiber wracając ze spotkania z Lechem Wałęsą zasłabła. Trafiła do szpitala w Nidzicy.

Żona ministra Łukasza Schreibera wracała ze spotkania z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Celebrytka zabiegała u niego o poparcie swojej partii Mam Dość.

W drodze powrotnej źle się poczuła.

,,Szczęścia było dzisiaj wiele, ale wracając do domu, złapał mnie ból w klatce piersiowej, straciłam przytomność (dobrze, że nie prowadziłam auta). W Szpitalu w Nidzicy, gdzie zostałam przewieziona karetką ze stacji przy S7, pomogli mi cudowni ludzie! Dziękuję Wam z CAŁEGO SERCA! Zasługujecie na wszystko co najlepsze! Poświęcacie się dniami i nocami, by ratować ludzi. Dołożę wszelkich starań, żebyście byli docenieni!" - napisała na swoim Instagramie liderka partii Mam Dość,była uczestniczka Top Model.





Marianna Schreiber Instagram/zrzut ekranu