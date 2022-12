Na S7 nie dostosował prędkości jazdy i dachował w przydrożnym rowie

Na drodze ekspresowej S7 w pobliżu Załusk 47-letni kierujący osobowym mercedesem podczas wyprzedzania doprowadził do zdarzenia drogowego.

W piątek (16 grudnia) około godz. 12:00 dyżurny nidzickiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego na drodze ekspresowej S7 w pobliżu miejscowości Załuski.

Ze wstępnych ustaleń policjantów zadysponowanych do obsługi wypadku wynikało, że jadąc w kierunku Gdańska, kierujący samochodem osobowym marki Mercedes, podczas manewru wyprzedzania, nie dostosował prędkości jazdy do panujących warunków ruchu, co skutkowało wypadnięciem z drogi i dachowaniem w przydrożnym rowie.

Samochodem podróżowali mieszkańcy Gdańska, 47-letni kierujący z gm. z 44-letnią pasażerką. Kierujący był trzeźwy. W wyniku doznanych obrażeń oboje zostali przetransportowani do szpitala w Działdowie, a pojazd uczestniczący w wypadku został zabezpieczony na policyjnym parkingu. Teraz policjanci będą wyjaśniać szczegółowe przyczyny i okoliczności tego zdarzenia drogowego.

kpp