Pijana matka za kółkiem, a w samochodzie 4 dzieci

W piątek (16 grudnia) około godz. 13:00 dyżurny nidzickiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że drogą ekspresową S7 w kierunku Warszawy samochodem osobowym marki Renault najprawdopodobniej przemieszcza się nietrzeźwa kierująca i przewozi małe dziecko.

Nidziccy policjanci natychmiast podjęli interwencję i zatrzymali wskazany pojazd na wysokości miejscowości Pawliki. Przypuszczenia co do stanu trzeźwości kierującej okazały się słuszne. Przeprowadzone badanie wykazało w organizmie 39-latki 2 promile alkoholu. Ponadto, mieszkanka gminy Susz przewoziła w samochodzie, który nie miał aktualnych badań technicznych. 4 swoich dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Policjanci zatrzymali kobiecie prawo jazdy i dowód rejestracyjny auta, a dziećmi zaopiekował się brat sprawczyni interwencji.

Niebawem kobieta za swoją nieodpowiedzialną jazdę odpowie przed sądem. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości 39-latce grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. O zaistniałej sytuacji zostanie poinformowany również sąd rodzinny i nieletnich.

kpp