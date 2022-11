Nidzica. Uderzyli staruszkę, weszli do jej domu i używając przemocy ukradli jej pieniądze

Sąd Rejonowy w Nidzicy zastosował tymczasowy areszt w wymiarze 3 miesięcy wobec 2 mężczyzn. 19- i 30-latek weszli do domu 89-letniej nidziczanki i używając przemocy ukradli jej 650 złotych. Za przestępstwo rozboju grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek 31 października 2022 r. około godz. 18:00 nidziccy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące rozboju, do którego doszło w jednym z domów na terenie Nidzicy. Tam 2 mężczyzn weszło do domu 89-letniej kobiety. Sprawcy uderzyli staruszkę i zażądali wydania pieniędzy, co ta uczyniła. Po zabraniu 650 zł zamaskowani przestępcy oddalili się.

Praca nidzickich policjantów kryminalnych doprowadziła do ustalenia i zatrzymania sprawców rozboju, którymi okazali się dwaj mieszkańcy powiatu nidzickiego w wieku 19 oraz 30 lat. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na postawienie obu mężczyznom zarzutu rozboju. W piątek (25 listopada) na wniosek policji i prokuratury sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla 19- i 30-latka. Mężczyźni spędzą w nim najbliższe 3 miesiące. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.

(ap/rj)