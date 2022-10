Poznaj polskiego autora: ,,Dziewczyna ze słonecznikiem"

W mikołowskim domu kultury trwają jesienne warsztaty dla dzieci. Prowadzi je największa miłośniczka jesieni i kolorów 25-letnia Łucja. Pewnego dnia u progu pracowni spotyka Kacpra i Bonifacego. Obaj mężczyźni są artystami. Kacper jest utalentowanym malarzem, w życiu którego występuje tylko szarość niepokojów i lęków, a to wszystko przez apodyktycznego ojca, który potrafi tylko gasić artystyczną iskrę syna. Bonio natomiast jest muzykiem i właśnie wydaje swoją pierwszą płytę. Łucja nawiązuje bliższą relację z muzykiem i zgadza się zostać twarzą okładki płytowej. Namalowanie portretu dziewczyny, Bonio powierza Kacprowi. Początkowo jest niezręcznie, jednak z czasem okazuje się, że tych dwoje ma ze sobą więcej wspólnego, niż na początku sądzili. Czy prawdziwa miłość odnajdzie drogę, by połączyć dwoje ludzi? Czy życie Kacpra nabierze kolorów ? I co wspólnego ma z tym kwiat słonecznika? Tego dowiecie się czytając tę książkę.

,,Dziewczyna ze słonecznikiem" Aleksandry Rak to piękna, refleksyjna, czasami gorzka, ale dającą nadzieję na lepsze jutro historia ludzi, którzy popełniają błędy, stoją przed trudnymi wyborami i szukają drogi, aby wyjść z sytuacji bez wyjścia. To powieść o tym, że nie ma przypadkowych spotkań w naszym życiu. O tym, abyśmy nigdy nie pozwolili wmówić sobie, że nie damy rady. To także powieść o trudnych relacjach rodzinnych i życiu podporządkowanym pod dyktando ojca. O tym, że szczerość i prawda to podstawowe wartości każdej relacji.

Aleksandra Rak wprowadza nas w klimat najpiękniejszej i najbardziej kolorowej pory roku. Zasmakujemy się w pomarańczowej herbatce z goździkami i nabierzemy ochoty na zupę dyniową. A to wszystko w połączeniu z muzyką i malarstwem tworzą piękną całość.

Dostałam wszystko czego oczekiwałam. Świetnie wykreowanych bohaterów, ciekawą fabułę, ogrom emocji i zaskakujące zakończenie.

Polecam.

Sylwia Białowąs



Trwa nasz cykl #poznajpolskiegoautora, w którym promujemy polską literaturę. Recenzje publikujemy co 2 tygodnie. Ich autorką jest Sylwia Białowąs, która na Instagramie prowadzi profil @ksiazka_do_towarzystwa