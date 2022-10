Badaj piersi, nie tylko w październiku!

Polki wciąż zbyt rzadko korzystają z badań profilaktycznych. 15 października przypada Światowy Dzień Walki z Rakiem Piersi, a miesiąc październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi. Eksperci alarmują, by zadbać o profilaktykę, a samobadanie piersi to absolutne minimum.

Choć w październiku o raku piersi mówi się częściej, to program badań profilaktycznych trwa cały rok.

— W ramach programu profilaktycznego raka piersi przebadało się 24,5 tys. kobiet, zaś w tym roku mammografię powinny wykonać niemal 60 tys. mieszkanek naszego województwa — informuje Magdalena Mil, rzecznik prasowy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

W 2021 roku na nowotwór piersi w województwie warmińsko-mazurskim było leczonych 7 794 kobiet. W bieżącym roku, od stycznia do sierpnia – 6914.

Jak obserwują eksperci, liczba zachorowań na raka piersi w Polsce jednak dramatycznie rośnie.

Dlatego tak ważna jest profilaktyka, która umożliwia wykrycie zmian na wczesnym etapie. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów w 2020 roku w Polsce raka piersi wykryto u ok. 24 tys. kobiet (wzrost w ciągu ostatnich dwóch dekad o 10 tys.). W tym samym czasie blisko 9 tysięcy pacjentek zmarło. Niestety sytuacji nie polepszyła też pandemia. Onkolodzy dodają również, że Polki zbyt rzadko wykonują badania diagnostyczne i samobadanie piersi, co pozwala wykryć zmiany na wczesnym etapie.

Aby zwiększyć świadomość Polek w zakresie profilaktyki i konieczności wykonywania badań diagnostycznych organizowane są kampanie informacyjne. W wiele akcji zaangażowanych są celebrytki, wśród nich jest m.in. Ewa Chodakowska, ale również m.in. Natasza Urbańska, Agnieszka Popielewicz, Karolina Szostak, Aleksandra Kisio, Daria Widawska, Agnieszka Kaczorowska. To akcje ogólnopolskie, ale inicjatywy podejmowane są również u nas.

Jak podkreśla rzeczniczka - Warmińsko-Mazurski OW NFZ organizuje szereg akcji promujących badania profilaktyczne.

— Chcemy w ten sposób zachęcić panie do badań w ramach programu raka piersi i nie tylko. Są to akcje plenerowe, zajęcia w szkołach, spotkania w urzędach i na uczelniach, a także stanowiska profilaktyczne podczas różnych przedsięwzięć — wylicza Magdalena Mil. — O badaniach profilaktycznych mówiliśmy ostatnio m.in. w olsztyńskim kinie Helios z okazji akcji „Kino kobiet”. Z kolei 15 i 16 października w ramach akcji pod patronatem Prezydenta RP „Zdrowe życie” nasi pracownicy będą rozpowszechniać informacje o korzyściach z profilaktyki i zachęcać do wykonania badań w podstawionym mammobusie. W planach na październik jest także akcja z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i wykład dotyczący profilaktyki.

Mieszkanki Warmii i Mazur nie mają też wymówki, że do ośrodków przeprowadzających badania mają za daleko. Po całym województwie jeżdżą mammobusy, w których można również wykonać mammografię. Program profilaktyczny w tym wypadku obejmuje kobiety w wieku 50-69 lat.

— Badania w mammobusach cieszą się dużą popularnością. Informacje na ten temat są rozpowszechniane przez nasz Oddział, a także przez samorządy, w których gości mammobus. Podczas jednego pobytu mammobusu zostaje przebadanych kilkadziesiąt kobiet — dodaje rzeczniczka.

W najbliższym czasie mammobus stanie m.in. w Bartoszycach, Górowie Iławeckim, Sępopolu, Rybnie, Płośnicy, Działdowie, Lidzbarku, Szczytnie czy Orzyszu.

Jednak, by te badania były skuteczne, czyli zmniejszać skalę umieralności na raka piersi, musiałoby przebadać się około 70 procent kobiet. Tymczasem daleko nam do krajów, gdzie 90 proc. kobiet korzysta z badań profilaktycznych. Tam, mimo że zachorowalność jest na wysokim poziomie, umieralność spada. Tak dzieje się w m.in. w Skandynawii.

Dodatkowo w profilaktyce nie można zapominać o aktywności. Jak wykazali naukowcy w „Annual Review of Public Health” otyłość i brak ruchu to kluczowe czynniki ryzyka raka piersi. Najgroźniejsza jest otyłość brzuszna, ponieważ, co też udowodniły badania, tłuszcz brzuszny jest aktywny metabolicznie. To oznacza, że może produkować własne estrogeny, co również podwyższa ryzyko zachorowania na raka.

O raku piersi przypominamy sobie zwykle w październiku. Chorobę symbolizuje różowa wstążeczka, a celebryci i media zachęcają do samobadania piersi. Tymczasem o badaniach powinno pamiętać się przez cały rok.

Katarzyna Janków-Mazurkiewicz

Informacje o postojach mammobusów można znaleźć na stronie internetowej pod linkiem: https://www.nfz-olsztyn.pl/mammobus

Informacje na temat programu profilaktyki raka piersi możemy również znaleźć na stronie https://www.nfz-olsztyn.pl/pacjent/profilaktyczne-programy-zdrowotne/programy/program-profilaktyki-raka-piersi,2.html