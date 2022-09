Poznaj polskiego autora: ,,Życie last minute" Kamili Mitek

Nic nie zwiastowało zbliżających się problemów w życiu Izabeli. Jest młodą, piękną i spełnioną zawodowo kobietą, tylko w miłości brakuje jej trochę szczęścia. Mieszkanie dzieli z bratem, a za chwilę także z matką, która pewnego dnia sprzedaje swój majątek i niespodziewanie pojawia się u progu jej domu.

Ale to tylko cisza przed burzą...

Czy nad głowami bohaterów pojawią się rozpogodzenia? Czy przypadkowo napotkane osoby mogą zmienić nasze życie? A może nic nie jest dziełem przypadku?

Kiedy czytałam "Życie last minute" Kamili Mitek płakałam i śmiałam się, współczułam i złościłam. Słowa pisane przez autorkę poruszyły moje najczulsze struny, wniknęły głęboko pod powierzchnię mojej skóry. To jedna z tych historii, które zostaną ze mną na długo.

"Życie last minute" to powieść obyczajowa z wątkiem medycznym opartym na prawdziwej historii choroby. To powieść pokazująca, że zmaganie się z chorobą nie jest sprawą łatwą, ale też diagnoza nie musi oznaczać końca świata. To powieść o tym, że miłość niejedno ma imię i o tym, że nigdy nie jest za późno na nowy początek i spełnianie marzeń.

Kamila Mitek stworzyła wartościową, doskonale przemyślaną, uświadamiającą, refleksyjną historię, obok której nie sposób przejść obojętnie. Jestem pewna, że jej wyjątkowi bohaterowie skradną twoje serce.

Jeśli masz ochotę na tylko jedną książkę tej jesieni, przeczytaj tę!

Sylwia Białowąs

Trwa nasz cykl #poznajpolskiegoautora, w którym promujemy polską literaturę. Recenzje publikujemy co 2 tygodnie. Ich autorką jest Sylwia Białowąs, która na Instagramie prowadzi profil @ksiazka_do_towarzystwa