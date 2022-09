Wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego w Nidzicy

Na uroczystości obecni byli m.in.: ks. arcybiskup Józef Górzyński, senator RP Lidia Staroń, posłowie na Sejm RP Jerzy Małecki, Wojciech Kossakowski, Artur Chojecki-wojewoda warmińsko-mazurski, Sylwia Jaskulska-wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Krzysztof Marek Nowacki-kurator oświaty, Patryk Kozłowski-radny sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, Mateusz Szkaradziński-dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oddział warmińsko-mazurski, Henryk Żuchowski-dyrektor KRUS w Olsztynie, Przemysław Kurzawiak-dowódca 9. Batalion Dowodzenia w Olsztynie.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Parafii Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika w Nidzicy. Następnie odbył się przemarsz uczestników na nowoczesny kompleks sportowy przy ul. Wyborskiej w Nidzicy.

Uczniów oraz zaproszonych gości przywitał Dariusz Wółkiewicz - dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.

— Witam was bardzo serdecznie w nowym roku szkolnym. Tworzymy społeczność ponad 600 uczniów, z czego ponad 200 to pierwszoklasiści — mówił dyrektor Dariusz Wółkiewicz. Następnie odniósł się do nowo wybudowanego kompleksu sportowego. — Wiele osób włożyło serce, by ten nowoczesny obiekt powstał. Ale pierwszą osobą, która o niego walczyła jest absolwent naszej szkoły, starosta Marcin Paliński. Wszyscy, którzy byli w to zaangażowani wykonali kawał dobrej roboty — podkreślił dyrektor szkoły.

Następnie głos zabrał gospodarz wojewódzkich obchodów, wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki.

— Po wakacyjnej przerwie we wszystkich polskich szkołach rozpoczynają się zajęcia. To ważne wydarzenie dla młodzieży w całej Polsce, chociaż wiem jak trudno rozstać się z wakacjami. Mam jednak nadzieję, że tegoroczne lato było okazją do zasłużonego odpoczynku i nabrania sił do nowych wyzwań. A wyzwania dla każdego ucznia są takie same: pokonywanie kolejnych etapów zdobywania wiedzy — mówił Artur Chojecki. Podkreślił, że w naszym województwie rok szkolny 2022/23 rozpoczyna 179 tys. uczniów w około 900 szkołach. — Polska szkoła, która odpowiada za przekazywanie wiedzy i wartości ma przed sobą wyjątkową misję. Jej celem jest zapewnienie uczniom pakietu umiejętności przydatnych w dzisiejszym świecie, rodzicom jeszcze większego wpływu na kształt edukacji ich dzieci, a nauczycielom należnego im szacunku i jak najlepszych warunków pracy — zaznaczył wojewoda.

Uroczystego otwarcia nowego roku szkolnego 2022/23 dokonał warmińsko-mazurski kurator oświaty Krzysztof Marek Nowacki.

— Kolejny rok szkolny to czas zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, a także wytężonej, systematycznej pracy. Cieszę się, że tak duża jest społeczność tej szkoły. To dowód na to jak ta szkoła potrzebna jest miastu, powiatowi oraz sąsiednim powiatom. Cieszę się, że macie taką wspaniałą bazę do uprawiania sportu. Jest gdzie spędzać czas, rozwijać swoje umiejętności sportowe, pogłębiać przyjaźnie. A nauczycielom dziękuję za to, że prowadzą młodych ludzi przez trudny świat wartości — mówił kurator oświaty. Następnie Krzysztof Marek Nowacki przyznał nagrodę kuratora dyrektorowi ZSZiO w Nidzicy Dariuszowi Wółkiewiczowi. — Uważam, że to najlepszy moment, żeby uhonorować pana dyrektora. To wyraz uznania dla pracy pana oraz całego zespołu pedagogicznego. Serdecznie gratuluję — mówił kurator.

Kolejnym punktem programu było oficjalne otwarcie kompleksu sportowego przy ul. Wyborskiej. Głos zabrał starosta nidzicki Marcin Paliński.

— Ten nowoczesny obiekt sportowy to dobro wspólne, które służyć będzie wszystkim mieszkańcom, a przede wszystkim młodzieży szkolnej i pozaszkolnej dla jej prawidłowego rozwoju fizycznego. To piękna wizytówka dla naszego powiatu oraz całego regionu — mówił Marcin Paliński.

Podczas uroczystości podziękowania za życzliwość i wsparcie udzielone powiatowi nidzickiemu przy realizacji zadania ,,Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy otrzymali posłowie na Sejm RP: Wojciech Kossakowski i Jerzy Małecki, Artur Chojecki-wojewoda warmińsko-mazurski, Patryk Kozłowski-radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Krzysztof Marek Nowacki-Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, dyrektor szkoły Dariusz Wółkiewicz.

Dyrektor szkoły podziękował staroście Marcinowi Palińskiemu oraz Radzie Powiatu Nidzickiego na czele z przewodniczącym Andrzejem Bróździńskim za okazaną życzliwość. Podziękowania odebrali także przedstawiciele firmy Panorama: Tomasz Zabłocki-dyrektor zarządzający i Alicja Maźno-kierownik projektu.

W historii Polski 1 września 1939 roku to także wspomnienie koszmaru wojny, która odebrała wielu młodym ludziom szansę na rozwój i samorealizację. Musieli oni walczyć i żyć w cieniu śmierci.

Podczas uroczystości chwilą ciszy uczczono pamięć wszystkich, którzy polegli w czasie II wojny światowej: naszych bohaterów i wszystkich, którzy oddali życie za wolność ojczyzny.