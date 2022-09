Drugi Nowy Rok

Wrzesień jest miesiącem powrotu do szkoły. Jest to zmiana zarówno dla dziecka, jak i dla rodziców. Ci pierwsi zaczynają mieć mniej czasu, ci drudzy zaś zyskują więcej swobody.

Gdy pojawia się swoboda, to pojawiają się również pomysły co zrobić z tym dodatkowym czasem. Wrzesień jest też miesiącem różnorakich promocji, dotyczących zwłaszcza karnetów na siłownię. Rozpoczynają się także różne zajęcia grupowe, typu zumba, pilates czy joga, nierzadko w interesujących cenach. Wrzesień możemy porównać do stycznia – zmiany zaczynają się u wielu osób na nowo. Rozpoczynamy planowanie, chcemy pozytywnie wpłynąć na nasze zdrowie, sylwetkę i samopoczucie. Mamy postanowienia, które chcemy zrealizować. Szukamy więc rozwiązań, które nam w tym pomogą i doprowadzą nasze nowe pomysły do końca. Jednak pamiętajmy, że poza dietą, ważny jest również ruch oraz sen.

O tym ostatnim, niestety zbyt często zapominamy. Sen nie pozostaje bez znaczenia w kontekście odchudzania, a nawet takiego „zwykłego”, codziennego żywienia. Aczkolwiek, zbyt często jest on niedoceniany. Zamiast położyć się spać wolimy bezsensownie spędzać kolejne godziny przeglądając telefon lub oglądając kolejny odcinek serialu. Zaniedbując tym samym bardzo istotny filar odchudzania, jak i całego naszego życia. Chcąc schudnąć i nie śpiąc odpowiedniej ilości godzin sami sobie to utrudniamy. Każda z nóg redukcji masy ciała musi działać na odpowiednio wysokim i zadbanym poziomie. Nie można pomijać czegoś co wydaje nam się mniej ważne. Serial poczeka, ale zdrowie nie będzie tak samo łaskawe.

Często wydaje nam się, że na odpoczynek – w tym przypadku sen należy zasłużyć. Bardzo często można zauważyć to u kobiet. Najpierw myślą o wszystkich i wszystkim wokół, a o sobie albo na samym końcu albo wcale. Znajdują milion innych zadań, myśląc, że odpoczynek jest formą nagrody. Co jest zupełną nieprawdą. By działać i móc funkcjonować odpoczynek jest niezbędny i ma ogromny wpływ na naszą zmianę, zdrowie i samopoczucie. Zbyt krótka ilość snu zakłóca nasze codzienne funkcjonowanie, nie pozwala nam się skupić na ważnych jak i tych mniej ważnych rzeczach. W tym miejscu warto podkreślić, że niedobór snu wpływa również na nasze wybory żywieniowe. Jest to spowodowane hormonami, które, powiedzmy, tak w skrócie – nie działają prawidłowo po zarwanej nocy. W konsekwencji czego czujemy się głodni, ciężko jest nam się zaspokoić standardową porcją posiłku, czujemy potrzebę spożycia słodkich lub przetworzonych produktów.

Chcemy jak najszybciej postawić się „na nogi”, a więc szukamy ratunku w różnych źródłach. Są to zazwyczaj słodycze, słodkie napoje, energetyki i przetworzone produkty, takie jak zapiekanki, wafle ryżowe, słone przekąski. Przez to zjadamy nadwyżki kaloryczne, którym moglibyśmy zapobiec, gdybyśmy tylko przesypiali odpowiednią ilość godzin. Uśredniając jest to 7-9 godzin na dobę. Zazwyczaj mówi się o spaniu 8 godzin, czyli 1/3 doby. Można też znaleźć informacje o podziale doby na trzy równe części. Te trzy części to 8 godzin pracy, 8 godzin dla siebie oraz 8 godzin snu. Dzięki takiemu podziałowi nasz organizm ma możliwość prawidłowego funkcjonowania.

Gdy zaczynasz działać z redukcją masy ciała to nie skupiaj się tylko na tym co ląduje na Twoim talerzu. Na odchudzanie wpływ ma wiele czynników. Tutaj możemy wymienić właśnie sen, aktywność fizyczną czy stres. Stres jest wrogiem naszego zdrowia, w tym redukcji masy ciała. On osłabia naszą silną wolę, ma wpływ na podejmowanie decyzje związane z żywieniem, a także na nasz apetyt. Niewiele osób w sytuacjach stresowych odżywia się tak samo jak na co dzień. Zazwyczaj można zauważyć nadmierne spożycie jedzenia lub jego niedostateczną ilość. Wszystko zależy od tego, jak dana osoba reaguje na stres oraz jak sobie z nim radzi. Odpowiednia dbałość o wszystkie filary sprzyjające naszej przemianie jest w stanie przynieść upragnione efekty. Nie wystarczy tylko chcieć schudnąć lub ograniczyć spożywane pożywienie. Należy również zaopiekować się innymi podstawami, bo tak właśnie można nazwać sen, odpoczynek, spokój i aktywność fizyczną w naszym życiu.

Rozpoczynając swoje wrześniowe postanowienia skupiajmy się na wszystkich ważnych, mających wpływ na naszą zmianę aspektach. Szersze spostrzeganie tematu odchudzania pozwoli przede wszystkim cieszyć się dobrym zdrowiem przez cały czas. Walka ze stresem, a w miarę możliwości unikanie go, odpowiednie żywienie, codzienna aktywność fizyczna i odpowiednia ilość snu to klucz do sukcesu. Nie zapominajmy o tym, co jest istotne. Wielkie zmiany są na wyciągnięcie ręki, bez potrzeby sięgania po „ulepszacze” w postaci detoksów, czy tabletek. Odchudzajmy się odpowiedzialnie.

Aleksandra Kobylańska

Aleksandra Kobylańska, dietetyk oraz psychodietetyk efektywnie działający na Instagramie @aleksandrakobylanska. Autorka książek oraz artykułów popularnonaukowych, a także mówca konferencyjny. Na swoim instagramowym profilu dzieli się swoją wiedzą, pasją oraz świetnymi przepisami kulinarnymi.