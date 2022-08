Jaka dieta jest najlepsza na redukcję?

Mamy ogromny wybór najróżniejszych diet, które są zachwalane w mediach społecznościowych, przez influencerów czy wielbicieli konkretnego rodzaju żywienia. Wiele informacji dotyczących modnych diet możemy znaleźć w internecie czy na portalach społecznościowych, niestety, bywa tak, że próbujemy testować te sposoby żywienia na sobie, co nie należy do najlepszych pomysłów.

Redukcja masy ciała zachodzi na skutek zmniejszenia podaży energii w ciągu doby, a nie wybranego sposobu żywienia. To nie drastyczne ucinanie węglowodanów odpowiada na utratę masy ciała, ale spożywanie mniejszej ilości kalorii, niż wynosi nasze zapotrzebowanie. Nawet jedząc tylko i wyłącznie chipsy przy jednoczesnym zachowaniu deficytu kalorycznego schudniemy, oczywiście jakość naszego ciała i zdrowia będzie mocno wątpliwa, jednakże do procesu utraty wagi dojdzie. Nieprawdą jest to, że odchudzanie może zajść tylko na konkretnym rodzaju diety. Proces ten opiera się na kaloriach, nie produktach. Jedząc swoje ulubione pokarmy z zachowaniem umiaru, jak i żywieniowej równowagi jesteśmy w stanie osiągnąć wyznaczone cele.

Nie ma żadnej diety cud, która jest w stanie przybliżyć nas bez wysiłku do upragnionej masy ciała i zdrowia. Wszystko wymaga zaangażowania i wytrwałości, a także konsekwencji. Popularne diety w wielu przypadkach nie są wskazane, nie wnoszą walorów zdrowotnych w nasze życie, a wręcz są obciążające dla organizmu. Najlepszym rozwiązaniem jest prawidłowo zbilansowana dieta, w której znajdą się wszystkie niezbędne makroelementy w odpowiednich dla nas ilościach. Nasz organizm potrzebuje zarówno białek, tłuszczów, jak i węglowodanów. Dodatkowo, dieta musi dostarczać warzyw i owoców, które korzystnie wpływają na nasze zdrowie i życie.

Tak zbilansowany jadłospis pozwoli nam zrzucić nadmierne kilogramy, będzie odżywczy oraz sycący.

Nie jest prawdą, że dieta to masa wyrzeczeń i niesmaczne jedzenie w małych ilościach. Jesteśmy w stanie tak zaplanować sobie menu, by jeść duże porcje przepysznych posiłków, w zgodzie ze sobą. Ani nie musimy, ani nie powinniśmy jeść na siłę produktów, których nie lubimy, tylko dlatego, że wydają się nam być „fit”. Odżywianie powinno sprawiać nam radość, a nie być męczarnią. Większość modnych diet tak właśnie wygląda – jest niesmaczna, mało odżywcza, monotematyczna. Powoduje niechęć do jedzenia oraz liczne niedobory składników odżywczych. Zbilansowane żywienie jest bardzo ważne, jeżeli chcemy zachować swoje zdrowie oraz kierować się w stronę swojego celu pełni siły, chęci i motywacji.

W odchudzaniu możemy posługiwać się na przykład modelem dobrze zbilansowanego talerza, gdzie ½ powinny stanowić warzywa lub owoce (tutaj należy pamiętać, że stosunek warzyw do owoców powinien wynosić 4:1), następnie ¼ powinna być zarezerwowana dla produktów białkowych, takich jak mięso, jaja, nabiał, nasiona roślin strączkowych, ryby oraz ostatnia, wolna część talerza powinna być przeznaczona na produkty węglowodanowe. Tutaj możemy wyróżnić ziemniaki, makarony, ryże, kasze czy pieczywo. Poza wymienionymi składnikami nie należy zapominać o zdrowych tłuszczach. Warto korzystać z oliwy, oleju rzepakowego, oleju lnianego, orzechów, pestek czy awokado.

Podsumowując, najlepsza dieta na redukcję to taka, która będzie dopasowana do nas i będzie nam smakować.

Dieta ma być dla nas, a nie my dla diety. Sposób jedzenia jest bardzo ważny i może wpłynąć zniechęcająco, jeżeli na przykład będziemy musieli przekładać swoje plany, bo w rozpisce mamy akurat o godzinie 12 zjeść przekąskę, która kompletnie nam nie smakuje, ale jest „dietetyczna”. Znacznie lepszym rozwiązaniem byłoby zjedzenie takiej przekąski jaką naprawdę lubimy lub na jaką mamy ochotę danego dnia w momencie, gdy poczujemy głód. Odżywianie w zgodzie ze sobą przyniesie znacznie lepsze efekty, przy czym pozwoli ukształtować prawidłowe nawyki żywieniowe. Modne diety mogą być inspiracją do tego, co ugotować na obiad, ale nie powinny być sposobem żywienia, zwłaszcza bez udziału dietetyka. Taki sposób odchudzania, poprzez modne, wątpliwej jakości diety może znacznie zaszkodzić ze skutkiem natychmiastowym lub/oraz odwleczonym w czasie.





Aleksandra Kobylańska

Aleksandra Kobylańska, dietetyk oraz psychodietetyk efektywnie działający na Instagramie @aleksandrakobylanska. Autorka książek oraz artykułów popularnonaukowych, a także mówca konferencyjny. Na swoim instagramowym profilu dzieli się swoją wiedzą, pasją oraz świetnymi przepisami kulinarnymi.