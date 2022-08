Zaburzenia psychiczne spowodowane substancjami i chorobami somatycznymi

Jest wiele leków, narkotyków, czy innych używek, a także chorób jak nowotwory, choroby płuc, wątroby, tarczycy, Alzheimera, Parkinsona, demencja, wirusy, pasożyty, niedobory witamin z grupy B, które powodują zmiany i zaburzenia w psychice człowieka.

Leki nasenne, uspokajające, przeciwlękowe, a także alkohol i narkotyki mogą powodować wystąpienie psychozy. U osób, które mają kontakt z chemikaliami, pracując np. w fabrykach, gdzie używana jest rtęć może rozwinąć się stan psychotyczny. Natomiast po odstawieniu substancji zdrowie stopniowo wraca do normy. Osoby chorujące na płuca albo serce często skarżą się na zaburzenia snu. Toksoplazmoza - choroba wywoływana przez pasożyty może powodować zmiany w mózgu prowadzące do zaburzeń psychicznych.

Przedawkowanie alkoholu lub narkotyków, dopalaczy powoduje delirium, demencję, amnezję, zaburzenia psychotyczne, lęki, depresję, kłopoty ze snem i wiele innych. Zatrucie substancją niewiadomego pochodzenia jak w przypadku dopalaczy może powodować trwałe uszkodzenia mózgu i układu nerwowego. Wszelkie nowotwory w obrębie głowy mają duże prawdopodobieństwo doprowadzenia do choroby na tle psychicznym.

Osoby cierpiące na zaburzenia lękowe powinny unikać przedawkowania kofeiny, gdyż ona podwyższa stany lękowe. Lęki przyczyniają się także do problemów ginekologicznych oraz zaburzeń układu pokarmowego. Nagromadzenie metali ciężkich w krwioobiegu oraz w poszczególnych narządach może doprowadzić do wielu dolegliwości natury poznawczej, demencji, zaburzeń koncentracji czy otępienia. Często kłopoty z psychiką prowadzą do źródła problemu, gdzie aby odzyskać zdrowie, warto skorzystać z leczenia u różnych specjalistów jednocześnie. Powszechnie dostępnym środkiem naturalnym na eliminację substancji chemicznych z organizmu jest wosk pszczeli-propolis. Trzeba zwrócić uwagę przed zastosowaniem na możliwe reakcje alergiczne na produkty pszczele.



