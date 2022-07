Zapytaj specjalistkę: osobowość mnoga

Mówimy coś do niego, a on jest zamyślony i nas nie słyszy. Tak jakby był z nami tylko ciałem, a myśli błądzą gdzieś indziej. Dopiero przywołanie do rzeczywistości wyrywa go z tego stanu.

Osobowość mnoga to zaburzenie, które powoduje, że w jednym człowieku są dwie lub więcej odrębnych tożsamości, jakby było kilka osób w jednym ciele. Każda z tych tożsamości myśli w inny sposób, postrzega świat inaczej, potrzebuje innego rodzaju relacji.

Każda też postrzega inaczej samą siebie. Wszystkie te osoby w jednym człowieku ujawniają się na przemian, albo zmieniają z chwili na chwilę, a nawet kłócą się ze sobą. Co najmniej dwie z osobowości przejmują kontrolę nad zachowaniem człowieka. Tak jakby poświęcać swoje ciało na tożsamość kogoś zupełnie innego i nie mieć na to wpływu.

Proces przejmowania kontroli przez inne osobowości jest nawracający. Osoba cierpiąca na to zaburzenie może nie pamiętać co robiła, tak jakby coś ją owładnęło. Może nie pamiętać ważnych informacji osobistych, czego nie da się wytłumaczyć zapomnieniem.

Pacjenci mający osobowość mnogą często nie potrafią powiedzieć kim naprawdę są, nie znają siebie, swojej tożsamości, ponieważ tak mocno przejawia się przez nich kilka innych bytów, które nie dają dojść do głosu. Powoduje to znaczące cierpienie, kłopoty w życiu osobistym, zawodowym.

Często człowiek nie rozumie tych stanów, dlaczego się zachowuje w dany sposób, nieadekwatnie do sytuacji, np. kobieta dotkliwie bita przez mężczyznę przeżywa dramatycznie jego odejście, a racjonalnie można sądzić, że dobrze jak odszedł.



Dopiero z zewnątrz widać wszystkie tożsamości. Każda z tych tożsamości potrzebuje zauważenia, miejsca i następnie dokładnego jej poznania. To początek drogi do wyleczenia.

