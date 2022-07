Jak nie wrócić z nadbagażem po wczasach all inclusive?

Żywienie w opcji all inclusive umożliwia nam spożywanie pokarmów w ogromnych ilościach, a do tego wypijanie kolorowych napojów i alkoholu bez żadnych ograniczeń. Jest to na pewno wygodna forma, bo kto z nas nie lubi tego stanu, w którym zupełnie niczym się nie przejmuje, wszystko ma podane pod nos i może beztrosko cieszyć się życiem oraz wakacjami w pięknym miejscu, z daleka od wszelakich kłopotów?

Jednak opcja all inclusive dla niektórych osób jest zgubna, niezależnie od tego czy przed urlopem stosowaliśmy jakąś dietę, czy nie. Czując i wiedząc o możliwości spożywania posiłków ZA DARMO, doprowadzamy do przejadania się. Tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o prawdopodobieństwo przybrania dodatkowych kilogramów na tygodniowym wyjeździe, ale również, a wręcz przede wszystkim, o samopoczucie towarzyszące nam podczas całego wyjazdu. Jedzenie z umiarem jest ogromnie ważne, ponieważ pomaga nam w utrzymaniu zdrowia, sylwetki i dobrego nastroju. Dbanie o odpowiednie porcje spożywanych posiłków, a także dostarczanie do organizmu warzyw i owoców jest kluczowe. Warto wspomnieć również o tym, że alkohol, mimo że „za darmo” również powinien być spożywany z umiarem, a wręcz (w miarę możliwości i chęci) ograniczany. Oczywiście, tu nie chodzi o jego definitywne odstawienie, ale o nienadużywanie napojów wyskokowych. Jest to szczególnie ważne, w momencie, gdy na zewnątrz panują bardzo wysokie temperatury – niestety one w połączeniu z alkoholem powodują odwodnienie, które może zakończyć się pobytem w szpitalu, a wtedy nasz urlop nie zostanie spędzony tak, jakbyśmy tego chcieli.

Wracając do „powakacyjnego nadbagażu” jest kilka metod na to, by jeść absolutnie wszystko na co tylko mamy ochotę i nie przytyć. Warto z nich korzystać, ponieważ to będzie z korzyścią dla naszego zdrowia. Utrzymywanie prawidłowych nawyków żywieniowych na wakacjach z jednoczesnym, świadomym spożywaniem tego, co tylko dusza zapragnie jest świetną i bardzo rozważną opcją.



PIJ DUŻO WODY. Woda to konieczność ze względu na upały, które sprzyjają odwodnieniu. Ponadto wypełnia żołądek, dzięki czemu odczuwamy sytość przez dłuższy czas, a także nie przejadamy się podczas posiłków głównych. Latem, spożywanie 3 litrów wody to jest minimum, nie zapominajmy o tym i jednocześnie dbajmy o te ilości.



PRAWIDŁOWO KOMPONUJ SWÓJ TALERZ. Ta zasada pozostaje niezmienna – 1/2 zawartości talerza powinny stanowić warzywa, 1/4 produkty białkowe (ryby, jaja, mięsa, sery, nasiona roślin strączkowych), pozostała część talerza powinna być zarezerwowana dla produktów węglowodanowych (ziemniaki, makarony, kasze, ryż, pieczywo). Tak skomponowany talerz daje nam pewność, że spożywamy produkty w zgodzie z wytycznymi, dostarczamy do organizmu odpowiednią ilość witamin, składników mineralnych oraz błonnika, a przede wszystkim możemy być pewni, że odżywamy się zdrowo, według ogólnie przyjętego modelu żywienia.



UNIKAJ DOKŁADEK. Ten punkt może okazać się ciężki, w momencie gdy jemy naprawdę pyszne, rewelacyjne danie, które cieszy nasze kubki smakowe. Jednak, starajmy się nie zwiększać porcji, bo to grozi przejedzeniem i niechęcią do jakiejkolwiek aktywności. Dodatkowo, po spożyciu bardzo dużego posiłku staniemy się senni, a chyba nie o to chodzi na wakacjach, by je przespać?



WYZNACZ SOBIE CZAS NA SPOŻYWANIE ALKOHOLU I SIĘ GO TRZYMAJ. Wakacje all inclusive rządzą się swoimi prawami, jednak w chwili, gdy mamy wyznaczony konkretny czas na spożywanie alkoholu, to unikamy jego nadmiernego spożycia oraz zwiększenia kalorii w swojej diecie. Zastanów się w jakiej porze najchętniej sięgasz po drinki. Może wieczorami? Jeśli tak, to zaplanuj sobie spożywanie alkoholu między 20 a 22 lub 21 a 23 – przestrzeń czasowa jest dowolna i niech pozostanie dostosowana do Ciebie.

RUSZAJ SIĘ. Ten punkt jest ogromnie ważny. Ruch to samo zdrowie, co możemy zauważyć chociażby po piramidzie żywieniowej. Aktywność fizyczna jest w niej umieszczona na samym dole, co oznacza jedno – ruch jest podstawą naszego życia. Na wakacjach powinniśmy korzystać z tych form, które uwielbiamy i na które na co dzień nie starcza nam czasu. Warto spacerować, pływać, grać w tenisa czy jeździć na rowerze. NEAT, czyli spontaniczna aktywność fizyczna pomaga spalać wiele kalorii, dlatego po prostu pozostańmy aktywni przez cały okres naszego wyjazdu. Z pewnością wyjdzie nam to na zdrowie.

Nie zapominanie o wymienionych wyżej punktach i korzystanie z nich z pewnością przyniesie nam wiele pożytku. Możemy być pewni, że punkty te są odpowiednie zarówno dla naszej figury, jak i dla naszego zdrowia. Cieszmy się wakacjami i jednocześnie odżywiajmy się z rozsądkiem, który jest kluczowy.



Aleksandra Kobylańska



Aleksandra Kobylańska dietetyk i psychodietetyk. Twórczyni instagramowego konta @aleksandrakobylanska na którym dzieli się swoją wiedzą z zakresu dietetyki, psychodietetyki, a także psychologii połączonej z motywacją.