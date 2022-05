Samorządy mają pomysły i chcą je realizować. Konferencja prasowa minister Olgi Semeniuk na zamku w Nidzicy

Zaproszonych gości przywitał gospodarz wydarzenia - starosta nidzicki Marcin Paliński.

— Cieszę się, że wspólnie zebraliśmy się w nidzickim zamku. Wierzę w to, że dzisiaj otrzymamy dobre dla nas informacje. Informacje, które pozwolą spełnić nasze marzenia. A czym one są? Dla nas to przede wszystkim satysfakcja naszych mieszkańców, to oni są dla nas najważniejsi — mówił starosta, przed rozpoczęciem konferencji prasowej. Podkreślił także dobrą współpracę między samorządami.

— My jako gospodarze stanowimy jedność. To dzięki tej współpracy możliwa jest realizacja wielu przedsięwzięć — zaznaczył.

Następnie głos zabrała minister Olga Semeniuk.

— Jesteśmy właśnie po konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego. Pierwsza edycja Programu Inwestycji Strategicznych była ogłaszana przez pana premiera w tym zamku. Rok temu pula środków finansowych, które zostały przyznane wszystkim województwom wynosiła 23 miliardy złotych. Dzisiaj wiemy, że ta pula wzrosła o 7 kolejnych miliardów. Program Inwestycji Strategicznych służy zwiększeniu możliwości relacji między władzą centralną a samorządową. Program był długo weryfikowany, oceniany przez komisję. Drugi etap Programu Inwestycji Strategicznych to nie jest ostatni etap. Przed nami kolejne, mam nadzieję, że środki uda się zabezpieczyć jeszcze w tym roku, bo wiem, że w państwa głowach rodzą się kolejne pomysły — mówiła Olga Semeniuk.

Następnie, wspólnie z Jerzym Szmitem- prezesem Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości, ogłosiła ile środków trafi do samorządów powiatu nidzickiego. I tak, powiat nidzicki otrzyma ponad 14 mln zł, gmina Nidzica - ponad 12 mln zł, gmina Janowiec Kościelny - ponad 9 mln zł, gmina Kozłowo - ponad 9 mln zł.

Projekty związane są z modernizacją dróg powiatowych i gminnych, modernizacją budynku na centrum społeczne, modernizacją stacji uzdatniania wody oraz obiektów infrastrukturalnych, sportowych.

— Dziękuję pani minister za troskę o powiat nidzicki i całe województwo warmińsko-mazurskie. Mamy dowód na to, jak głęboka nastąpiła zmiana polityki państwa, polityki społecznej. Polskie samorządy będą zasilone kolejną ogromną kwotą 30 miliardów złotych. Budżet województwa wynosi 900 mln zł, budżet Olsztyna - 1.3 mln. Widzimy skalę wsparcia rządowego.Te pieniądze trafią do mieszkańców w formie inwestycji, poprawiających jakość ich życia — mówił Jerzy Szmit.



Olga Semeniuk - wiceminister rozwoju:

Niedawno świętowaliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego, dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy kontynuację tego święta, czyli wyniki drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Od ponad roku, jako minister odpowiedzialny za dział gospodarki, przebywam na Warmii i Mazurach i obserwuję jaki potencjał płynie z tego regionu. Druga edycja Programu Inwestycji Strategicznych, kolejne środki finansowe, miliony złotych na projekty drogowe, ale również na boiska, na kanalizację, czyli wyrównywanie szans między regionami. W pierwszej edycji mówiliśmy o 23 miliardach na całą Polskę, dzisiaj to jest już 30 miliardów złotych. Wniosek z tego płynie jeden: samorządy mają pomysły, mają potrzebę realizacji tych pomysłów i mają ręce do pracy. Jestem też pełnomocnikiem rządu ds. małych i średnich firm, tym samym wspierając te inwestycje staram się, aby dla regionu warmińsko-mazurskiego jak najwięcej tych środków przybywało. Cieszę się, że dziś mogłam ogłaszać wyniki dla powiatu nidzickiego, cieszę się, że te projekty będą realizowane.

Marcin Paliński - starosta nidzicki:

Bardzo się cieszymy z kolejnych gigantycznych środków, które pozyskał powiat nidzicki. Będą one przeznaczone na realizację wielu zadań drogowych, m.in. przebudowę ul. Warszawskiej i Sienkiewicza w Nidzicy, długo oczekiwanej inwestycji. Staramy się realizować priorytetowe zadania. Jestem bardzo zadowolony, ponieważ spełniamy nie tylko swoje marzenia, ale przede wszystkim marzenia naszych mieszkańców, dla których tutaj jesteśmy, dla których pracujemy, z którymi się jednoczymy.

Cieszę się niezmiernie z tych środków, mam nadzieję, że będą również spływały kolejne pieniądze, dzięki którym będziemy mogli nasz powiat nidzicki posuwać nieustannie do przodu.

Jacek Kosmala - burmistrz Nidzicy:

Kolejna edycja Polskiego Ładu, rekordowa suma 12,5 mln. Będą one przeznaczone na realizacje trzech inwestycji: termomodernizację szkoły podstawowej nr 2, budowę sali gimnastycznej przy tej szkole. W ,,dwójce" mamy największą liczbę dzieci z niepełnosprawnościami, jest to szkoła z klasami integracyjnymi. Ogromne szczęście spotkało też środowisko sportowe: 4,2 mln przeznaczone na sztuczne boisko przy stadionie, z nowym oświetleniem oraz trybuny. Kiedy powstanie ten obiekt nasi zawodnicy będą mogli trenować przez cały rok na nowoczesnym, wspaniałym, bezpiecznym obiekcie.

Patryk Kozłowski - radny sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego:

Bardzo cię cieszymy, że w powiecie nidzickim otrzymaliśmy kolejne ogromne fundusze rządowe z Programu Inwestycji Strategicznych. Są to rekordowe pieniądze, ponad 40 milionów złotych dla całego powiatu nidzickiego.Te pieniądze otrzymała gmina Nidzica, samorząd powiatowy, gmina Janowiec Kościelny, gmina Kozłowo. Fundusze zostaną wykorzystane m.in. na przebudowę sieci dróg w powiecie, a także na inwestycje wodno-kanalizacyjne oraz obiekty sportowe. Pozostaje nam podziękować rządowi za środki, których jest coraz więcej.

Piotr Rakoczy - wójt gminy Janowiec Kościelny:

Gmina Janowiec Kościelny otrzymała ponad 3.5 mln zł na modernizację budynku Centrum Społecznego w Janowcu Kościelnym. W budynku po byłym GS-ie będzie znajdował się Środowiskowy Dom Samopomocy oraz żłobek lub klub malucha. Dodatkowo utworzymy punkt konsultacyjny, w gdzie mieszkańcy będą mogli porozmawiać m.in. z psychologiem, dzielnicowym czy radcą prawnym, punkt będzie również pełnił miejsce spotkań dla mieszkańców gminy. Teren wokół zostanie zagospodarowany: znajdzie się w nim część ogrodowa, w której będziemy prowadzić terapię przez ogrodnictwo, a dodatkowo wydzielimy plac zabaw dla dzieci. To centrum to moje oczko w głowie, i mam nadzieję, że inwestycję uda się jak najszybciej zrealizować. Będzie to taka perełka w gminie Janowiec Kościelny.

Kolejne środki, ponad 5 mln zł przeznaczymy na budowę i modernizację małych dróg wiejskich, które nie kwalifikują się do innych programów rządowych. Chcemy wybudować krótkie asfaltowe odcinki m.in. w Gniadkach czy Wiłuniach, bo mieszkańcy małych wiosek również zasługują na dobre drogi.

Ile środków trafiło do powiatu nidzickiego?

Powiat nidzicki - 14 250 000 zł - modernizacja dróg w powiecie nidzickim

Gmina Nidzica - 12 345 932 zł - modernizacja obiektów infrastruktury sportowej

Gmina Janowiec Kościelny: 5 510 000 zł - modernizacja sieci dróg gminnych i 3 570 000 zł - modernizacja budynku na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym

Gmina Kozłowo - 9 481 000 zł - budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy