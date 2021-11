Poparzona kobieta trafiła do szpitala

Dzisiaj około godziny 6 w Szczepkowie Sołdany w gminie Janowiec Kościelny doszło do wybuchu gazu. Poparzona kobieta została przewieziona do szpitala w Działdowie.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że w budynku mieszkalnym w pomieszczeniu na piętrze doszło do wybuchu gazu butlowego w związku z użytkowaniem kuchni gazowej.



— W wyniku tego poszkodowana została 86-letnia kobieta. Doszło do poparzenia 40% ciała. Została przewieziona do szpitala w Działdowie — mówi rzecznik prasowy nidzickiej policji Alicja Pepłowska.

Do zdarzenia doszło w budynku parterowym z poddaszem, gdzie mieszkała poszkodowana kobieta. W chwili wybuchu w budynku przebywało 6 osób.

— Częściowo uległa uszkodzeniu konstrukcja dachu i ścian, ale budynek nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców — mówi Powiatowy Inspektor Budowlany Tomasz Korzeniowski



Na miejscu zdarzenia pracują policjanci, strażacy oraz nadzór budowlany.

roz