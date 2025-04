Brak ławek w Nidzicy – starsza kobieta musiała usiąść na koszu na śmieci

Pan Waldemar, mieszkaniec Nidzicy, zgłosił naszej redakcji problem związany z brakiem ławek w przestrzeni publicznej, szczególnie w rejonach galerii handlowych.

— Byłem świadkiem, jak starsza kobieta musiała usiąść na koszu na śmieci, bo nie miała gdzie odpocząć. Naprawdę musi to tak wyglądać? — pytał pan Waldemar, podkreślając, że brak miejsc do siedzenia to duży problem, zwłaszcza dla osób starszych oraz tych zmagających się z niepełnosprawnością.

Mieszkaniec zwrócił również uwagę na inne lokalizacje, gdzie brakuje ławek.

— Nie ma ich także na drodze na cmentarz czy wzdłuż ulic wojewódzkich, takich jak Traugutta czy 1 Maja. To istotne miejsca, w których odpoczynek jest szczególnie potrzebny — mówił. Pan Waldemar podkreślił, że to kwestia komfortu i godności osób starszych, które muszą poruszać się po Nidzicy, a także potrzeba stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej. Kwestia ta jest zatem nie tylko problemem estetycznym, ale także społecznym, który wpływa na codzienne życie mieszkańców.