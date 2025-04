Traktorzysta trafił do więzienia

40-letni mężczyzna, który kierował ciągnikiem rolniczym w stanie skrajnej nietrzeźwości, miał w organizmie ponad 3,6 promila alkoholu. Dodatkowo był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Zatrzymany przez policję trafił do zakładu karnego.

We wtorek, 8 kwietnia, około godziny 13:30, policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego ciągnikiem rolniczym marki Ursus w miejscowości Grzegórzki. Po przeprowadzonym badaniu alkomatem okazało się, że 40-letni mężczyzna ma ponad 3,6 promila alkoholu w organizmie.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Co więcej, w policyjnych bazach danych figurowało, że mężczyzna byłposzukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Mieszkaniec gminy Nidzica miał również sprawy do załatwienia w związku z popełnionym przestępstwem.

Po zatrzymaniu mężczyzna trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie swoją karę. Dodatkowo, odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Pamiętaj!

Będąc pod wpływem alkoholu:

Uwaga jest rozproszona, a reakcje opóźnione.

Dochodzi do zmian w postrzeganiu rzeczywistości i podwójnego widzenia.

Występuje problem z oceną odległości, a wyobraźnia zachęca do brawury.

Zaburzona jest koordynacja ruchowa, a zdolność szybkiego podejmowania decyzji zawodzi.

Może wystąpić nadmierne pobudzenie lub senność.

Kierowcy pod wpływem alkoholu stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego. Jeśli zauważysz podejrzane zachowanie kierowcy, nie bądź obojętny – zadzwoń pod numer alarmowy 112 i poinformuj policję.

kpp, red.