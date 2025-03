Zatrzymany sprawca zabójstwa w Pawlikach – drugi mężczyzna zgłasza się jako ofiara Gabriela A.

Do brutalnego morderstwa doszło w nocy z 24 na 25 grudnia 2024 roku w miejscowości Pawliki, gmina Nidzica. 47-letni Andrzej B. został zamordowany przez 18-letniego Gabriela A., który zadał mu serię ciosów w głowę, a następnie wrzucił ciało do pobliskiego zbiornika wodnego, by ukryć ślady zbrodni. Po brutalnym ataku, który miał miejsce w pobliżu drogi serwisowej przy zbiorniku retencyjnym, Gabriel A. trzymał głowę ofiary pod wodą, aby upewnić się, że mężczyzna nie przeżyje.

W wyniku zadanych ciosów, Andrzej B. doznał rozległych obrażeń czaszkowo-mózgowych oraz złamań kości twarzy i czaszki, które spowodowały utratę przytomności. Lekarz biegły orzekł, że przyczyną śmierci było utonięcie po wcześniejszych obrażeniach.

Przebieg wydarzeń

Wszystko zaczęło się od spotkania Gabriela A. i jego kompana, Dawida Sz., z Andrzejem B., który wracał z pasterki w Kanigowie. W pewnym momencie, przechodząc obok dwóch mężczyzn, zapytał ich, co robią w tym miejscu. Gabriel A. natychmiast uderzył go pięścią w twarz, a następnie brutalnie kopał w głowę, aż ofiara straciła przytomność. Dawid Sz. próbował interweniować, ale kiedy to się nie udało, oddalił się z miejsca zdarzenia. Po uderzeniach, Gabriel A. przeniósł bezwładne ciało do zbiornika wodnego.

Zatrzymanie sprawcy

Gabriel A. został zatrzymany przez policję 25 grudnia 2024 roku. Podczas śledztwa przyznał się do popełnienia zabójstwa i opisał szczegółowo przebieg zdarzenia. Jego wyjaśnienia pokrywają się z materiałem dowodowym, który w całości obciąża go w tej sprawie.

Dodatkowy zarzut

Po zatrzymaniu Gabriela A. do organów ścigania zgłosił się Mariusz W., który wskazał, że w sierpniu 2024 roku padł ofiarą ataku tego samego mężczyzny. Gabriel A. uderzył go kilkukrotnie pięścią w twarz, powodując obrażenia ciała, które skutkowały naruszeniem czynności narządu ciała. W związku z tym prokuratura postawiła mu dodatkowy zarzut o uszkodzenie ciała.

Zarzuty dla Gabriela A.

Gabrielowi A. postawiono zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, które zagrożone jest karą dożywotniego pozbawienia wolności. Oskarżony przyznał się do winy i opisał przebieg morderstwa. Prokurator, mając na uwadze brutalność czynu, zdecydował o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu. Dodatkowo, Gabriel A. odpowie za napaść na Mariusza W. w sierpniu 2024 roku.

Tymczasowy areszt

Od momentu zatrzymania w dniu 25 grudnia 2024 roku Gabriel A. pozostaje w areszcie. W toku śledztwa przeprowadzono również badania psychiatryczne, które nie wykazały niepoczytalności oskarżonego w chwili popełnienia przestępstw.

Postępowanie przeciwko współsprawcom

W odrębnej sprawie toczy się postępowanie wobec Dawida Sz. oraz innych osób, które pomogły Gabrielowi A. w zacieraniu śladów popełnionej zbrodni. Prokuratura zakończyła śledztwo w tej sprawie i skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Nidzicy.



Prokurator Prokuratury Rejonowej w Nidzicy skierował w dniu 10 marca 2025 roku do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Gabrielowi A. lat. 18 oskarżonemu o dokonanie w nocy z 24 na 25 grudnia 2024 roku w pobliżu miejscowości Pawliki gm. Nidzica zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem Andrzeja B. poprzez zadanie mu szeregu ciosów w głowę i przemieszczenie do zbiornika wodnego, to jest o czyn z art. 148 § 2 pkt. 1 kk. i inne.

Okoliczności sprawy.

W dniu 25 grudnia 2024 roku w zbiorniku retencyjnym w pobliżu miejscowości Pawliki gm. Nidzica ujawniono ciało mężczyzny. Przeprowadzone na miejscu czynności procesowe wskazywały, iż śmierć pokrzywdzonego mogła być wynikiem działania osób trzecich. Ustalono, iż zmarłym był 47-letni Andrzej B., mieszkaniec jednej z pobliskiej wsi.

W wyniku podjętych czynności procesowych ustalono, iż w dniu 24 grudnia 2024 roku w godzinach wieczornych dwaj młodzi mężczyźni, Gabriel A. i Dawid Sz. mieszkańcy jednej z miejscowości z okolic Nidzicy spożywali alkohol przy drodze serwisowej równoległej do drogi S-7, na wysokości zbiornika retencyjnego.

W pewnym momencie drogą serwisową nadszedł Andrzej B., 47- letni mieszkaniec pobliskiej miejscowości, który kierował się do kościoła w Kanigowie na pasterkę. Przechodząc w pobliżu Gabriela A. i Dawida Sz. zapytał ich co robią w tym miejscu. W odpowiedzi na to Gabriel A. podszedł i uderzył go pięścią w twarz, w wyniku czego Andrzej B. upadł na ziemię. Wówczas Gabriel A. zaczął go kopać obutą stopą w głowę. Towarzyszący mu Dawid Sz. podjął próbę powstrzymania go od dalszego stosowania przemocy, a gdy nie przyniosło to skutku oddalił się z miejsca zdarzenia.

Pokrzywdzony prosił Gabriela A. o zaprzestanie bicia, co jednak nie przyniosło żadnego skutku. Oskarżony zadawał mu uderzenia do czasu, kiedy Andrzej B. stracił przytomność i przestał się odzywać. Następnie, chcąc ukryć ciało przemieścił pokrzywdzonego do pobliskiego zbiornika retencyjnego i wrzucił go tam. Dla upewnienia się, iż Andrzej B. na pewno nie żyje przez jakiś czas trzymał jeszcze jego głowę pod wodą.

W dniu 25 grudnia 2024 roku Gabriel A. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji z Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy.

Jak ustalono, w wyniku zadawanych ciosów pokrzywdzony Andrzej B. doznał licznych obrażeń ciała w postaci m.in.: rozległych sińców na głowie, obejmujących prawie całą twarz; ran tłuczonych na twarzy; wieloodłamowego złamania chrząstek i kości nosa; wieloodłamowego złamania kości szczękowej i łuków jarzmowych; wieloodłamowego złamania lewej kości ciemieniowej oraz podstawy czaszki; masywnego krwiaka podpajęczynówkowego z krwotokiem do układu komorowego mózgu, złamania mostka i żeber od II do V po stronie prawej oraz od III do VI po stronie lewej. W ocenie biegłego lekarza medycyny sądowej przyczyną nagłej gwałtownej śmierci Andrzeja B. było utonięcie po uprzednim doznaniu rozległych obrażeń czaszkowo-mózgowych, które najpewniej powstały w wyniku wielokrotnych, o zdecydowanie dużej sile kopnięć obutymi stopami, po doznaniu których pokrzywdzony musiał utracić przytomność i które to obrażenia najpewniej doprowadziłyby do jego śmierci w ciągu kilku – kilkunastu minut.

Zarzuty dla podejrzanego.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator Prokuratury Rejonowej w Nidzicy w dniu 25 grudnia 2024 roku przedstawił Gabrielowi A. zarzut tego, że:

w dniu 24 grudnia 2024 roku w miejscowości Pawliki działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia Andrzeja B. oraz działając ze szczególnym okrucieństwem wielokrotnie kopał pokrzywdzonego obutą stopą po głowie powodując liczne obrażenia twarzy i czaszki, po czym wciągnął ciało nieprzytomnego, niezdatnego do podjęcia manewrów obronnych Andrzeja B. do zbiornika wodnego i umieścił jego głowę pod wodą, wskutek czego pokrzywdzony Andrzej B. doznał ostrego rozdęcia płuc, czym doprowadził do zatrzymania krążenia, a w konsekwencji zgonu pokrzywdzonego w mechanizmie utonięcia , tj. popełnienia przestępstwa z art. 148 § 2 pkt. 1 kk.

Czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy iż 15 lat albo karą dożywotniego pozbawiania wolności.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Gabriel A. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. W złożonych obszernych wyjaśnieniach opisał przebieg zdarzenia. Wyjaśnienia podejrzanego znajdują potwierdzenie w zgromadzonym materiale dowodowym.

Po zatrzymaniu Gabriela A. i pojawieniu się w mediach informacji związanych z zabójstwem Andrzeja B. do organów ścigania zgłosił się Mariusz W. który wskazał, iż również był ofiarą ataku Gabriela A. , który w dniu 21 sierpnia 2024 roku w Pawlikach miał go kilkukrotnie uderzyć pięścią w twarz powodując obrażenia ciała w postaci m.in. obustronnych krwiaków okularowych.

W wyniku podjętych w tym zakresie czynności procesowych zebrano materiał dowodowy, który pozwolił prokuratorowi na przedstawienie Gabrielowi A. dodatkowego zarzutu, o to, że w dniu 21 sierpnia 2024 roku w Pawlikach, gm. Nidzica, stosując wobec Mariusza W. przemoc w postaci uderzania go pięścią po twarzy spowodował u niego obrażenia ciała w postaci m.in. obustronnych krwiaków okularowych z obrzękiem tkanek miękkich, obrzęku tkanek miękkich w obrębie lewej części twarzoczaszki, wylewu podspojówkowego oka lewego oraz krwiaka zewnątrzczaszkowego i obrzęku tkanek miękkich w okolicy czołowej lewej, które to obrażenia spowodowały u pokrzywdzonego naruszenie czynności narządu ciała na czas nie przekraczający siedmiu dni, tj. o czyn z art. 157 § 2 k.k.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Gabriel A. przyznał się do popełnienia również tego czynu.

W toku prowadzonego śledztwa Gabriel A. był poddany badaniu przez biegłych lekarzy psychiatrów; w wydanej opinii biegli nie zakwestionowali poczytalności oskarżonego podczas popełnienia zarzucanych mu czynów.

Od czasu zatrzymania w dniu 25 grudnia 2024 roku Gabriel A. pozostaje tymczasowo aresztowany.

Do odrębnego postępowania wyłączone zostały materiały dotyczące Dawida Sz. oraz dwojga innych osób, które pomagały Gabrielowi A. w zacieraniu śladów popełnionej zbrodni zabójstwa. W tym zakresie prokurator również zakończył już postępowanie i skierował do Sądu Rejonowego w Nidzicy akt oskarżenia.

