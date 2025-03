Szokujące dane z Nidzicy: 3000 przestępstw narkotykowych w rok!

Choć dane ogólne mogą sugerować poprawę bezpieczeństwa, to jeden wykres bije na alarm. W 2024 roku w powiecie nidzickim odnotowano aż 3048 przestępstw narkotykowych – to wzrost o 3004 przypadki w porównaniu z rokiem poprzednim. Czy mamy do czynienia z epidemią uzależnień czy z przełomem w policyjnej skuteczności?