Z obrad sesji rady miejskiej. O czym dyskutowali radni?

Hillwood – duża inwestycja pod Nidzicą

Radny Andrzej Ruś zapytał o plany amerykańskiej firmy Hillwood, która zakupiła grunty pod Nidzicą. Odpowiedzi udzielił burmistrz Jacek Kosmala, podkreślając, że szczegóły inwestycji nie mogą jeszcze zostać ujawnione.

— Moim założeniem było, aby nie sprzedawać tej działki firmie, która chce jedynie pobudować hale magazynowe. Chcieliśmy, aby na terenie 65 ha powstały zakłady pracy, ewentualnie jeden duży zakład na 100 ha. Natomiast na północnej części działki, zgodnie z koncepcją Hillwooda, mogą powstać magazyny towarzyszące produkcji — wyjaśnił burmistrz.

Jacek Kosmala nie podał jeszcze informacji na temat liczby miejsc pracy, zaznaczając, że teren obejmuje 114 ha, co sugeruje potencjalnie duże zatrudnienie, choć postępująca automatyzacja procesów produkcyjnych może zmniejszyć liczbę etatów.

— Jaki to będzie rodzaj produkcji? Mam wstępne informacje, ale nie mogę ich jeszcze zdradzić, ponieważ może to ulec zmianie — dodał burmistrz, podkreślając, że wielu samorządowców zazdrości Nidzicy tej inwestycji.

Droga do Bartoszek wciąż priorytetem

Radny Daniel Łazicki zapytał, czy budowa drogi w miejscowości Bartoszki wciąż jest priorytetem dla gminy.

— Tak, podtrzymuję – to pierwsza droga wiejska, na którą będziemy składać wniosek. Ma pan rację, musimy ten projekt etapować. Wniosek zostanie złożony do 15 lipca, jest to nasz priorytet, jeśli chodzi o inwestycje drogowe na obszarach wiejskich — potwierdził burmistrz.

Negatywna decyzja w sprawie kompostowni

Radny Dariusz Gólnik zapytał burmistrza, co dalej z planowaną budową dużej kompostowni.

— Mamy dwie negatywne opinie – od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) oraz sanepidu. Jedyną instytucją, która wydała pozytywną opinię, są Wody Polskie — poinformował burmistrz. — Wydam negatywną decyzję w tej sprawie, aczkolwiek nie zamyka to tematu, ponieważ inwestor może się odwołać — dodał Kosmala, zaznaczając, że został o tym poinformowany podczas rozmowy telefonicznej.

Podobna sytuacja dotyczy zakładu przy ul. Olsztyńskiej.

— RDOŚ i sanepid wydały negatywne opinie, dlatego właściciele zakładu zostali poinformowani, że moja decyzja również będzie negatywna. Jednak, podobnie jak w przypadku kompostowni, mogą się od tej decyzji odwołać — wyjaśnił burmistrz.

Zmiany w wydziale techniczno-inwestycyjnym

Podczas sesji Rady Miejskiej w Nidzicy radni mieli okazję powitać nowego komendanta policji w Nidzicy Tomasza Kamińskiego, a także nową kierownik wydziału techniczno-inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Nidzicy Ewę Jodko-Bogulas.

Burmistrz Jacek Kosmala poinformował, że po wielu latach pracy na stanowisku kierownika Halina Piotrkowska złożyła wniosek o przejście na emeryturę, który został zaakceptowany.

— Zostałem postawiony przed faktem, że wydział został bez kierownika. Mogłem ogłosić konkurs, ale miałem też możliwość skorzystania z doświadczenia pracowników wydziału i awansowania jednej z osób. Postawiłem na Ewę Jodko-Bogulas – wieloletniego, doświadczonego, kreatywnego i energicznego pracownika. Myślę, że wydział będzie funkcjonował doskonale, tak jak do tej pory — mówił burmistrz Kosmala.

Nowa kierownik podziękowała za możliwość awansu i podkreśliła, że czeka ją wiele wyzwań.

— Ciężka praca przede mną. Od 14 lat pracuję w administracji samorządowej, z czego 9 lat jako inspektor ds. inwestycji w Nidzicy. Liczę na wyrozumiałość na początku mojej pracy na tym stanowisku. Moje drzwi są otwarte – zapraszam do rozmów i wspólnego rozwiązywania problemów — powiedziała Ewa Jodko-Bogulas.

159 tys. zł na projekt drogi na Kopernika – mieszkańcy czekają na koncepcję

Radni przeznaczyli 159 tys. zł na sporządzenie dokumentacji projektowej do przebudowy ul. Kopernika w Nidzicy. Radny Daniel Łazicki zaznaczył, że jest to zbyt wysoka kwota, jeśli mowa tylko o sporządzeniu dokumentacji. Radny Leszek Pepłowski podkreślił, że mieszkańcy powinni znać koncepcję przebiegu tej drogi. — Wiele osób dopytuje, jak będzie wyglądała trasa, czy będą musieli likwidować garaże i ogródki. Pojawia się zamieszanie, dlatego ważne jest, aby jasno określić przebieg drogi – podkreślił radny.

Ewa Jodko-Bogulas - kierownik wydziału techniczno-inwestycyjnego wyjaśniła, że koncepcja drogi nie została jeszcze opracowana, ponieważ jest to część dokumentacji projektowej.

— Obecnie analizujemy różne warianty i prowadzimy dyskusje nad najlepszym rozwiązaniem. Dopiero po ustaleniu optymalnej koncepcji projektant przejdzie do jej szczegółowego opracowania — wyjaśniła kierownik wydziału. — Chcemy, aby ingerencja w istniejące obiekty była jak najmniejsza, a może się okazać, że w ogóle nie będzie konieczna – dodała.

Wolne wnioski

Radny Dariusz Grzebała w wolnych wnioskach zaproponował złożenie wniosku o obniżenie wynagrodzenia burmistrza i diet radnych. Radny Dariusz Gólnik odpowiedział, że w tej sprawie powinno zostać zwołane spotkanie. — Robi pan teraz show, a temat powinien zostać przedyskutowany — zaznaczył.