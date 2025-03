Mieszkanka powiatu nidzickiego uchroniła oszczędności mieszkanki powiatu działdowskiego

W środę (5 marca) w Działdowie do jednej z mieszkanek zadzwoniły osoby podające się za pracowników banku. Pod pretekstem zagrożonych pieniędzy na koncie kobiety nakłoniły ją do wypłaty środków pieniężnych z konta. Kobieta wypłaciła w banku pieniądze, a następnie udała się do bankomatu, gdzie zgodnie ze wskazówkami dzwoniących, miała dokonać ich wpłaty za pośrednictwem kodów Blik na tzw. bezpieczne konto. Roztrzęsioną 72-latkę przy bankomacie zauważyła mieszkanka powiatu nidzickiego, której zachowanie kobiety wydało się dziwne, w związku z czym zwróciła jej uwagę, żeby nic nie robiła, bo to może być oszustwo i zgłosiła sprawę na Policję. Kobieta posłuchała. Dzięki reakcji drugiej kobiety pokrzywdzona nie dokonała żadnej wpłaty. Jej pieniądze w kwocie 20 000 złotych zostały uchronione.

Przypominamy, że zaledwie dwa dni wcześniej (3 marca) na terenie powiatu działdowskiego również doszło do oszustwa na pracownika banku. Niestety próba była skuteczna. Pokrzywdzona straciła wówczas 3000 złotych.

Apelujemy do wszystkich osób o wzmożoną czujność i szczególną ostrożność w momencie, gdy dzwoni do nas osoba podająca się za pracownika banku, policjanta, wnuczka, znajomego czy kogo tam jeszcze. Jeśli w czasie rozmowy pojawi się wątek przekazania pieniędzy, bo np. pieniądze na koncie są zagrożone, ktoś prosi o użyczenie pieniędzy na zapłatę za zakupy, bo zapomniał karty płatniczej albo prosi o podanie kodu Blik do płatności, czy każe zainstalować jakąś aplikację na telefon lub komputer, która ma uchronić nasze pieniądze, można być pewnym, że to oszustwo.

Nie wierz osobie dzwoniącej, która podaje się za inne znajome osoby, instytucje, służby, bo nie wiesz, kto tak naprawdę jest po drugiej stronie ekranu/słuchawki. Każdą taką rozmowę należy natychmiast przerwać, rozłączyć się, a następnie samodzielnie wybrać numer do osoby lub instytucji, za którą podawał się dzwoniący i samemu potwierdzić, czy faktycznie to oni do nas przed chwilą dzwonili. Nie wykonuj żadnych pochopnych działań, zanim nie upewnisz się, że nie jest to próba oszustwa. W razie wątpliwości o sytuacji poinformuj Policję, dzwoniąc na numer 112.

