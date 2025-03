Znęcał się nad konkubiną - musiał wyprowadzić się z domu

Procedura nakaz/zakaz wobec sprawcy przemocy domowej pozwala na szybkie izolowanie osoby stosującej przemoc domową, w sytuacji gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników.

W niedzielę (2 marca) policjanci zostali poinformowani o awanturze domowej w jednym z domów na terenie gminy Janowo. Po przyjeździe na miejsce zgłaszająca oświadczyła funkcjonariuszom, że nietrzeźwy konkubent przejawiał wobec niej agresję fizyczną i werbalną. Mając na uwadze fakt, że podczas interwencji, mężczyzna nie stosował się do wydawanych poleceń, a jego zachowanie zagrażało życiu i zdrowiu domowników, policjanci wszczęli procedurę Niebieskiej Karty i zatrzymali 40-latka.

Następnego dnia, by odseparować mężczyznę od pokrzywdzonej, dzielnicowi wydali wobec niego nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania, zakaz zbliżania się do jego bezpośredniego otoczenia, a także zakaz zbliżania się do 44-latki i kontaktowania się z nią.



Przypominamy!

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 30 listopada 2020 roku, policjanci mają możliwość wydać wobec osoby stosującej przemoc domową nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Te nakazy lub zakazy mogą być wydane łącznie i obowiązują od momentu ich wydania.

Policjant ma prawo wydać nakaz lub zakaz:

podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu;

w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy domowej (w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę doznającą przemocy domowej, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków).

W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu policjanci są zobligowani do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy są one respektowane. Za niestosowanie się osoby do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu, kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia.

kpp