30 latek znęcał się nad rodzicami – trafił do aresztu

W piątek (28 lutego) policjanci dzielnicowi z KPP w Nidzicy zastosowali procedurę nakaz/zakaz wobec 30-letniego mieszkańca gm. Janowiec Kościelny, który znęcał się nad swoimi rodzicami. Mężczyzna stosował wobec nich przemoc fizyczną, psychiczną, stosował groźby, zakłócał ich spoczynek nocny. Z ustaleń wynika, że to nie pierwsza tego typu sytuacja, a mężczyzna był już skazany za znęcanie się nad najbliższymi. By odizolować 30-latka od rodziców funkcjonariusze zastosowali wobec niego procedurę nakaz/zakaz w postaci nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia i zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakazu zbliżania się do rodziców i kontaktowania się z nimi.

Kilka godzin po zastosowaniu procedury policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że nietrzeźwy 30-latek powrócił do miejsca zamieszkania i wszczyna awantury z rodzicami. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie zarzutów mieszkańcowi gm. Janowiec Kościelny, a w niedzielę (2 marca) sąd na wniosek Policji i Prokuratury zastosował izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 1 miesiąca. Z uwagi, na fakt, że mężczyzna był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną, będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Grozi mu kara do 7,5 roku pozbawienia wolności.

kpp