Skuteczna akcja służb. Około 100 kilogramów narkotyków nie trafi na rynek

Policjanci kryminalni z nidzickiej komendy przy współpracy z funkcjonariuszami olsztyńskiego zarządu CBŚP i Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego ujawnili i zabezpieczyli łącznie około 100 kilogramów różnego rodzaju substancji sypkich i płynnych, narkotyków oraz środków służących do ich produkcji. Funkcjonariusze zatrzymali do sprawy 51-latka, który już usłyszał zarzuty i trafił do aresztu na okres 3 miesięcy. Za posiadanie i obrót narkotykami grozi mu kara nawet 12 lat pozbawienia wolności.