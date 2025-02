500 zł trafiło do oszusta

Media społecznościowe gromadzą mnóstwo informacji o użytkownikach, dlatego są bardzo kuszącym celem dla cyberprzestępców. Dostęp do nich pozwala na kradzież tożsamości, a to stwarza idealne warunki do popełniania kolejnych przestępstw. Konto na portalu społecznościowym może zostać wykorzystane np. do wyłudzania przelewów od znajomych (tzw. oszustwa na BLIK-a), do rozsyłania fałszywych linków, czy publikowania nielegalnych treści.

Do nidzickich policjantów zgłosiła się mieszkanka Nidzicy, która padła ofiarą oszustwa internetowego. Z relacji 35-letniej kobiety wynikało, że nieuprawniona osoba uzyskała dostęp do jej poczty elektronicznej i profilu na portalu społecznościowym. Następnie, korzystając z popularnego komunikatora, podszywający się pod nią oszust przesłał jej krewnej link do automatycznej płatności. Krewna 35-latki niestety nie zweryfikowała otrzymanej wiadomości, wykonała przelew i straciła 500 zł.

Bądź czujny i nie daj się zhakować!

Aby ochronić się przed możliwymi atakami na swoje konto, zadbaj o jego bezpieczeństwo i przestrzegaj kilku zasad:

- Chroń hasło do konta;

- Nie udostępniaj danych do logowania;

- Pamiętaj o wylogowaniu się w przypadku korzystania z portalu społecznościowego na nieswoim urządzeniu;

- Przyjmuj zaproszenia do grona znajomych tylko od osób, które znasz;

- Sprawdzaj adresy linków, nie klikaj w te, które otrzymałeś od osób lub firm, których nie znasz;

- Korzystaj z dodatkowych opcji zabezpieczeń, jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe.

- Jeśli ktoś poprosi Cię o pieniądze – zawsze zweryfikuj prośbę, np. telefonicznie.