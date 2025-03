Mieszkańcy Nidzicy doczekają się obwodnic?

O potrzebie budowy obwodnicy Nidzicy piszemy od lat. To też jedno z największych oczekiwań mieszkańców naszego miasta. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ogłosił przetarg na budowę północnej obwodnicy Nidzicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545. To jednak nie koniec inwestycji – równolegle trwa procedura przetargowa dotycząca obwodnicy w ciągu drogi nr 604.

Północna obwodnica Nidzicy – szczegóły inwestycji

Planowana północna obwodnica będzie miała długość 3,04 km i połączy się z istniejącą drogą wojewódzką nr 545. Dzięki niej kierowcy podróżujący tą trasą ominą centrum miasta, co przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu i poprawy jakości życia mieszkańców. Droga zostanie zaprojektowana jako jednojezdniowa o klasie technicznej G, z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 m każdy oraz poboczami o szerokości 1,5 m. Dodatkowo przewidziano budowę ścieżki rowerowej o minimalnej szerokości 2,5 m, co z pewnością ucieszy miłośników jednośladów.

Obwodnica będzie dostosowana do przenoszenia obciążeń do 11,5 t/oś, co umożliwi poruszanie się po niej pojazdów ciężarowych. W ramach inwestycji planowana jest również przebudowa krótkiego odcinka istniejącej drogi wojewódzkiej nr 545, modernizacja ronda w ramach węzła Nidzica Północ oraz budowa dróg dojazdowych obsługujących przyległe tereny. Na skrzyżowaniu nowego odcinka z drogą powiatową nr 3722N powstanie nowe rondo, a obwodnica zostanie bezpośrednio połączona z drogami powiatowymi nr 1528N oraz gminną nr 190018N.

Otwarcie ofert przetargowych zaplanowano na 24 marca 2025 roku. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 18 miesięcy na realizację zadania, z wyłączeniem trzymiesięcznych okresów zimowych.

Obwodnica w ciągu drogi nr 604 – aktualny stan

Równolegle prowadzone są działania zmierzające do budowy obwodnicy Nidzicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 604. Ta trasa, o długości około 3 km, umożliwi kierowcom jadącym z Wielbarka w kierunku drogi ekspresowej S7 ominięcie miasta. Docelowo obwodnica ta ma stać się częścią drogi nr 545.

W ramach przetargu na tę inwestycję wpłynęło osiem ofert. Najkorzystniejszą z nich złożyła firma Budimex, proponując kwotę 29,465 mln zł. Niewiele wyższą ofertę przedstawił Strabag – 29,910 mln zł. Obecnie trwa analiza złożonych propozycji, a wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w najbliższym czasie.

Korzyści dla mieszkańców i regionu

Realizacja obu obwodnic przyniesie szereg korzyści dla Nidzicy i okolic. Przede wszystkim nastąpi znaczące odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Nowe trasy skrócą czas przejazdu dla kierowców oraz poprawią dostępność komunikacyjną regionu, co może przyczynić się do jego rozwoju gospodarczego.