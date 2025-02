Potrącenie 48-letniej kobiety na przejściu dla pieszych

Piesi, rowerzyści i motorowerzyści to grupa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Są oni najbardziej narażeni na tragiczne konsekwencje wypadków drogowych. Dlatego tak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności przez kierowców, gdy zbliżają się do tego typu miejsc jak przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe.

W czwartek (20.02.2025 r.) przed godz. 7:00 oficer dyżurny KPP w Nidzicy otrzymał informację o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na przejściu dla pieszych w centrum Nidzicy. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 41-latka kierująca samochodem osobowym marki Subaru, nie ustąpiła pierwszeństwa dla pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych. Uczestniczki zdarzenia były trzeźwe. Potrącona 48-latka doznała ogólnych potłuczeń, a na kierującą policjanci nałożyli mandat karny w kwocie 2500 zł i 14 punktów karnych.

(Nie)bezpieczne przejścia dla pieszych

- Przejście dla pieszych to powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. Tak brzmi definicja tego miejsca określona w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

- W tym miejscu przecinają się ścieżki kierowców i pieszych.

- Przepisy jasno regulują zasady zachowania kierowców i pieszych w okolicy i na samym przejściu.

- Wystarczy jednak, by któraś ze stron zignorowała te zasady, nie wywiązała się z nałożonych prawem obowiązków, by doszło do potrącenia - zdarzenia, w którym pieszy ryzykuje utratą życia.

- Wypadki na przejściach dla pieszych budzą – i słusznie - wiele emocji.

- Przejścia to miejsca, przez które każdy z nas przekracza jezdnię wiele razy w ciągu każdego dnia. Od zachowania jednych i drugich – kierujących i pieszych - zależy bezpieczeństwo.