Zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy. Podinsp. Tomasz Kamiński nowym szefem nidzickich policjantów

W piątek (14.02.2025 r.) o godz. 14:30 w Komendzie Powiatowej Policji w Nidzicy odbyła się uroczysta zbiórka. Po 26 latach oddanej służby w Policji mł. insp. Rafał Żubertowski zdecydował o zakończeniu swojej zawodowej drogi i przejściu na zasłużoną emeryturę. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Radosław Drach podziękował odchodzącemu komendantowi za lata służby w Policji.W spotkaniu uczestniczył również Starosta Nidzicki Paweł Przybyłek, delegacja kadry kierowniczej z jednostek Policji garnizonu warmińsko – mazurskiego oraz kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy.Z dniem 15.02.2025 r. obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy powierzone zostały dotychczasowemu komendantowi jednostki w Braniewie, podinsp. Tomaszowi Kamińskiemu.Podinspektor Tomasz Kamiński wstąpił do służby w Policji w 1997 r. Swoją drogę rozpoczął od Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. Od roku 1999 kontynuował swoją służbę w Wydziale Techniki Operacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Następnie od roku 2002 niemal przez 5 lat związany był z pionem kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.Od roku 2007 swoją dalszą ścieżkę służbową związał z Wydziałem Prewencji elbląskiej komendy, przechodząc wszystkie szczeble kariery zawodowej od asystenta, kierownika Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego do Naczelnika Wydziału Prewencji.W roku 2024 zostały mu powierzone obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Pasłęku.Wiedza oraz rzetelna służba, umożliwiły ówczesnemu podinspektorowi Tomaszowi Kamińskiemu w 2024 roku powierzenie obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Braniewie, które to stanowisko piastował do dnia dzisiejszego.W czasie swojej blisko 28 letniej służby został odznaczony między innymi: brązowym krzyżem zasługi, brązowym medalem za zasługi dla obronności kraju, srebrnym medalem za długoletnią służbę, srebrną odznaką zasłużony policjant oraz brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa.