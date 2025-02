Przy jakich zdarzeniach interweniowali policjanci z powiatu nidzickiego w miniony weekend?

W miniony weekend nidziccy policjanci pracowali na miejscu kilku zdarzeń drogowych. Jedno z nich, do którego doszło na drodze wojewódzkiej W545 w pobliżu miejscowości Rozdroże, skutkowało wprowadzeniem ruchu wahadłowego w miejscu zdarzenia na czas prowadzenia czynności przez policjantów.

W piątek (31 stycznia) około godz. 17:30 dyżurny nidzickiej jednostki policji otrzymał informację, z której wynikało, że między Robaczewem a Nidzicą doszło do zdarzenia drogowego z udziałem zwierzyny. Z ustaleń policjantów ruchu drogowego zadysponowanego do obsługi zdarzenia wynikało, że 44-latek kierujący samochodem osobowym marki VW jadąc drogą wojewódzką W604 uderzył w przebiegającego przez jezdnię łosia. Mężczyzna nie wymagał pomocy medycznej, a zwierzę oddaliło się do pobliskiego lasu. Z uwagi na uszkodzenia auta powstałe w wyniku zderzenia, funkcjonariusze zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu.

Tego samego dnia (31 stycznia) około godz. 21:00 policyjny patrol zatrzymał do kontroli kierującego samochodem osobowym marki VW, który przemieszczał się ulicami Nidzicy. Ze sprawdzenia w policyjnych bazach danych wynikało, że 66-latek z gm. Nidzica wsiadł za kierownicę pomimo braku uprawnień. Policjanci z ujawnionego wykroczenia sporządzili stosowną dokumentację, a niebawem o jego losie zdecyduje sąd.

W sobotę (1 lutego) około godz. 7:00 na drodze wojewódzkiej W545 między Kozłowem a Działdowem, 23-letnia kierująca samochodem osobowym marki Peugeot podczas manewru wyprzedzania nie zachowała należytej ostrożności, w wyniku czego zjechała na lewe pobocze i dachowała w przydrożnym rowie. Kierująca była trzeźwa. Zarówno ona, jak i 2 podróżujących z nią pasażerów, nie wymagali pomocy medycznej. Kierująca za popełnione wykroczenie w ruchu drogowym została przez funkcjonariuszy pouczona.

Tego samego dnia nidziccy policjanci pracowali na miejscu kolejnego zdarzenia drogowego, do którego doszło na drodze wojewódzkiej W545 około godz. 16:30 w pobliżu miejscowości Rozdroże. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 23-letni kierujący samochodem osobowym marki Audi przemieszczając się w kierunku Nidzicy nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu marki Ford, który zwolnił w związku z wykonywaniem przez 31-letnią kierującą pojazdem marki Audi manewru cofania na drogę z wjazdu na posesję. Zaistniałą sytuacja skutkowała najechaniem przez 23-latka z audi na tył samochodu marki Ford, którym podróżował 33-latek z dwojgiem pasażerów, a następnie kierujący samochodem marki Ford najechał na tył samochodu 31-latki. Wszyscy kierujący byli trzeźwi. W zdarzeniu brało udział 5 osób, jedna z nich – kilkuletnie dziecko – zostało przetransportowane do szpitala dziecięcego w Olsztynie. Na miejscu pracowali policjanci grupy dochodzeniowo-śledczej wraz z technikiem kryminalistyki, a na czas wykonywania czynności na miejscu zdarzenia ruch kołowy odbywał się wahadłowo.

kpp, red.