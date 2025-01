Wezwał patrol policji, bo żona zwróciła mu uwagę

63-letni mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy twierdząc, że żona go bije i grozi mu toporkiem

Policjanci każdego dnia realizują wiele interwencji, które zgłaszane są za pośrednictwem numeru alarmowego 112. Część z nich dotyczy zdarzeń drogowych, inne nieporozumień rodzinnych. Każde zgłoszenie mundurowi traktują bardzo poważnie. Niestety zdarzają się osoby, które bezpodstawnie wzywają patrol. O konsekwencjach takiego zachowania niebawem przekona się 63-latek z gminy Janowiec Kościelny.

Niepotwierdzone zgłoszenia, żarty, głuche telefony czy też bezpodstawne wezwania wydłużają czas reakcji w sytuacjach, gdzie faktycznie potrzebna jest pomoc. W tym czasie policjanci mogliby pilnować porządku w innych miejscach, a nawet nieść pomoc naprawdę potrzebującym osobom.

W środę (29 stycznia) wnioskiem o ukaranie zakończyła się interwencja na terenie gminy Janowiec Kościelny. Około godz. 17:00, 63-letni mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy twierdząc, że żona go bije i grozi mu toporkiem. Policjanci natychmiast podjęli interwencje i pojechali pod wskazany adres. Na miejscu okazało się, że mężczyzna złośliwie wezwał Policję, bo żona zwróciła mu uwagę w kwestii ich wspólnego psa. W związku z bezpodstawnym wezwaniem Policji funkcjonariusze sporządzili dokumentację do wniosku o ukaranie do sądu.



Przypominamy!

Osoby, które w sposób nieprzemyślany wzywają Policję, popełniają wykroczenie z art. 66 Kodeksu Wykroczeń, który brzmi:

„Kto ze złośliwości lub swawoli, chcąc wywołać niepotrzebną czynność fałszywym alarmem, informacją lub innym sposobem, wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo inny organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1.500 złotych”.