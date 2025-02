Młodzież z Nidzicy tworzy mapę kariery zawodowej

Jak przyznają organizatorzy, inspiracją była ich wcześniejsza działalność w szkolnym samorządzie. — W zeszłym roku organizowaliśmy różne inicjatywy, takie jak turniej siatkarski czy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, które okazały się sporym sukcesem. Po wakacjach pomyśleliśmy, że możemy zrobić coś większego – w końcu to nasz ostatni rok w szkole — mówi Aleksandra Skurczyńska.

— Mieliśmy różne pomysły, około 10, ale po konsultacjach z nauczycielami wpadliśmy na pomysł webinarów dotyczących rynku pracy i różnych zawodów — podkreśla Jakub Dziąbowski. Jak dodaje, sam nie jest jeszcze pewien, co chce robić w przyszłości. — Wychodzę z założenia, że pomagając innym pomagam także sobie. Słuchając i organizując webinary odkrywam, co mogę robić — mówi.

Aleksandra ma częściowo sprecyzowane plany. — Mniej więcej wiem, w jakim kierunku chciałabym podążać. Jednak bardzo ciekawe jest poznawanie innych zawodów – może to zmieni moje spojrzenie na karierę? Na ten moment celuję w psychologię, ale gdzie ostatecznie trafię, jeszcze się okaże. Przed nami jeszcze cztery spotkania, więc wszystko jest możliwe! — mówi ze śmiechem.

Kacper myśli o finansach i biznesie.— Lubię matematykę i pracę z ludźmi, więc wydaje mi się, że dobrze odnajdę się w tej dziedzinie. Jak będzie w rzeczywistości, pokaże przyszłość — zaznacza.

Pomysł nabrał kształtu po odkryciu platformy Zwolnieni z Teorii, która wspiera młodzież w tworzeniu projektów społecznych. — Zebraliśmy grupę, wymyśliliśmy tematy i ruszyliśmy do pracy. Doradztwo zawodowe wydawało nam się najciekawsze, bo sami widzimy, jak wielu młodych ludzi nie wie, co chce robić w przyszłości — dodaje Kacper Witczak.

Spotkania odbywają się online i są otwarte dla wszystkich. Informacje o wydarzeniach pojawiają się na Instagramie projektu (@career.map.zwzt). Dotychczas odbyły się dwa webinary – o marketingu i prawie. Eksperci opowiadali o swoich doświadczeniach zawodowych, wymaganiach branżowych i odpowiadali na pytania uczestników.

— Pierwsze spotkanie przyciągnęło ponad 30 osób, drugie około 22. Tematyka prawa była bardziej wymagająca, ale uczestnicy byli zaangażowani i aktywni na czacie — zauważają inicjatorzy projektu.

Podczas webinarów poruszane są kwestie cech charakteru potrzebnych w danej profesji, realiów pracy oraz wyzwań związanych z wykonywaniem danego zawodu. Kolejne spotkania obejmą tematy takie jak finanse, IT, psychologia i wojsko.

Podział obowiązków w zespole pozwala sprawnie realizować założenia. — Ola zajmuje się mediami społecznościowymi, Jakub odpowiada za techniczne aspekty, a ja staram się wszystko koordynować i motywować grupę — wyjaśnia Kacper.

— Przy planowaniu podzieliliśmy zadania, tak żeby każdy wiedział, za co jest odpowiedzialny. Jednak jeśli ktoś nie może czegoś zrobić albo potrzebuje wsparcia, zawsze sobie wzajemnie pomagamy. Mamy więc wyraźny podział obowiązków, ale wiele rzeczy realizujemy wspólnie – w końcu to nasz wspólny projekt — przyznaje Jakub.

Projekt finansowany jest z własnych środków. — Zorganizowaliśmy w szkole kiermasz ciast, dzięki któremu zebraliśmy 600 złotych. To na razie wystarcza, ale mamy wsparcie dyrekcji i ewentualnie możemy liczyć na pomoc urzędu pracy, jeśli zajdzie taka potrzeba — dodaje Kacper.

Największym wyzwaniem okazało się przygotowanie platformy do prowadzenia webinarów. — Myśleliśmy, że wystarczy prosty program do spotkań online, ale szybko okazało się, że potrzebujemy bardziej zaawansowanego oprogramowania. Musieliśmy się sporo namęczyć, żeby wszystko działało tak, jak trzeba – przyznaje Kacper.

Projekt potrwa do początku kwietnia, kiedy odbędzie się podsumowanie. — Musimy podsumować cały projekt – przede wszystkim określić, ile osób udało nam się zaangażować. Wszystkie te informacje musimy wprowadzić na platformę, wypełnić odpowiedni formularz, a na tej podstawie projekt zostanie oceniony — przyznaje Aleksandra.

— To dla nas przede wszystkim ogromne doświadczenie. Uczymy się nie tylko organizacji wydarzeń, ale też zarządzania projektami i współpracy w zespole. Myślę, że to będzie miało znaczenie w przyszłości — mówi Kacper.

Czy planują kontynuację podobnych inicjatyw? — Na razie nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Wszyscy wkrótce rozpoczniemy studia w różnych miastach, ale jeśli odzew będzie dobry, kto wie, może jeszcze kiedyś wrócimy do tego pomysłu — podsumowuje Jakub.

Przed uczestnikami projektu pozostały cztery spotkania, które będą dotyczyć takich tematów, jak finanse i przedsiębiorczość, IT, psychologia oraz wojsko. Organizatorzy starają się zaprezentować jak najszersze spektrum ścieżek zawodowych, aby każdy z uczestników mógł znaleźć coś inspirującego dla siebie.

— Zapraszamy do śledzenia naszego Instagrama @career.map.zwzt oraz do uczestnictwa w bezpłatnych webinarach — zachęcają.